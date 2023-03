2-letni chłopczyk przeszedł do historii "Mam talent". Pod wrażeniem był nawet papież!

Mam talent

Hugo Molina w 2019 roku przeszedł do historii "Mam talent". 2-letni perkusista został bowiem najmłodszym zwycięzcą programu na całym świecie. Pod wrażeniem jego talentu był nawet sam papież Franciszek, który zaprosił go z rodzicami do Watykanu.

2-letni Hugo Molina z "Mam talent" zachwycił papieża Franciszka / Youtube / Got Talent Espana / Telecinco /Alessandra Benedetti/Corbis /Getty Images