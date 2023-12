Jarocin znów na kilka dni stanie się centrum kulturalnego życia, przyciągając rzesze miłośników gitarowego grania z całego kraju. Pidżama Porno, Riverside, Vader, Cool Kids of Death i Alians to pierwsi ogłoszeni artyści, którzy zagrają przed publicznością 19-21 lipca 2024 r.

Jarocin Festiwal 2024: kto zagra?

Festiwal w Jarocinie gromadzi na swoich scenach wiele rockandrollowych legend. Jedną z nich jest bez wątpienia grupa Armia obchodząca w 2024 r. jubileusz 40-lecia obecności na scenie. To na pierwszej płycie "Antiarmia", z ikonicznym Indianinem na okładce, wykrystalizował się oryginalny styl i brzmienie zespołu. Takie utwory jak "Niewidzialna Armia", "Zostaw to" czy "Hejszarawiara" są wizytówką tej płyty. W Jarocinie znów będzie można usłyszeć je na żywo.

W 2001 r. w Skarżysku-Kamiennej powstał Happysad, jeden z najpopularniejszych polskich zespołów mający na koncie pięć platynowych i trzy złote płyty oraz rekordy frekwencji w wielu klubach w Polsce. W Jarocinie zespół zaprezentuje materiał z nadchodzącej płyty. "Kolejny raz w Jarocinie? Z przyjemnością! Pierwszy i drugi raz był stresujący, trzeci i czwarty już na większym luzie, a teraz to wracamy tam, jak do domu. Będziemy chwilkę przed wydaniem naszej nowej płyty, więc na pewno ze sceny zabrzmią nowe single. Zaczynamy odliczanie!" - cieszą się muzycy Happysad.

W połowie lat 90. w wyniku spotkania się muzyków polskiej sceny alternatywnej, którzy odkryli w swoim życiu wartości chrześcijańskie powstała supergrupa 2TM2,3. W skład zespołu wchodzą m.in. Tomasz Budzyński, Dariusz Malejonek czy Robert Friedrich. Teksty utworów oparte są właściwie wyłącznie na Biblii.

Na jarocińskiej scenie zagra też grupa Homo Twist, czyli Maciej Maleńczuk w wydaniu elektrycznym, w formie hendrixowskiego trio. Zespół na przestrzeni lat nagrał siedem albumów, a swoją twórczość sami określają jako ciężki i mroczny powiew sztuki muzycznej oparty o sekcję rytmiczną i gitarowy styl lidera. "Moje emocje są teraz takie, że właśnie nadarza się okazja do pokazania, kto jest najciężej grającą kapelą w Polsce, jest to zespół Homo Twist" - zapowiada Maciej Maleńczuk.

Formacja Farben Lehre cieszy uszy swoich fanów od 1986 r. Zespół wystąpi na Jarocinie po raz kolejny i już zapowiada dużą dawkę pozytywnych wibracji. "Specjalnie na tę okazję przygotujemy przekrojowy, wybuchowy koktajl muzyczno-tekstowy i mocno postaramy się, aby ten nasz trzynasty jarociński koncert nie był pechowym, a wręcz przeciwnie, stał się prawdziwie pozytywną ucztą dla ucha i ducha" - podkreślają członkowie zespołu.

Bez wątpienia cechą charakterystyczną punkowej formacji Eye for an Eye jest nietuzinkowy, mocny, ale i melodyjny głos wokalistki Anny Świstak. Zespół powstał w 1997 r., a jego członkowie są nadal mocno zaangażowani w sztukę niezależną - prowadzą offową wytwórnię, organizują koncerty, piszą do punkowych zinów i angażują się w wiele inicjatyw społecznych.

Jarocin Festiwal 2024: koncerty to nie wszystko

Jarocin Festiwal, oprócz licznych koncertów na dwóch scenach, to też wydarzenia organizowane przez lokalne instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe, w tym m.in. spotkania z artystami i Jarocińskie Rytmy Młodych, które zabrzmią w miejscowym amfiteatrze 18 lipca 2024 r.

Organizatorem festiwalu jest poznańska agencja koncertowa Good Taste Production. Współorganizator wydarzenia jest Muzeum Regionalne w Jarocinie, a mecenasem Gmina Jarocin. Partnerzy Festiwalu to Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin.