W tym roku Konkurs Piosenki Eurowizji Junior odbyła się 11 grudnia w Erywaniu, stolicy Armenii. W poprzedniej edycji, w Paryżu, triumfowała Malena z utworem "Qami Qami", która wyprzedziła Sarę James z Polski ("Somebody"). Do tej pory Polska dwukrotnie wygrała konkurs - Roksana Węgiel w 2018 r. ("Anyone I Want to Be") i Viki Gabor w 2019 r. ("Superhero").

W tym roku w Eurowizji Junior rywalizowali przedstawiciele 16 krajów. Po 16 latach nieobecności zobaczyliśmy reprezentanta Wielkiej Brytanii (Freya Skye z utworem "Lose My Head"). Konkurs odbył się w Kompleksie Sportowo-Koncertowym im. Karena Demircziana w Erywaniu.

Laura Bączkiewicz z Polski walczyła o zwycięstwo na Eurowizji Junior 2022

Konkurs rozpoczął się od piosenki "Spin The Magic", która promuje tegoroczną Eurowizję Junior. Wykonali ją uczestnicy tegorocznej Eurowizji (w oryginale wykonywana jest przez zwyciężczynię Eurowizji Junior z 2021 roku - Malena). Zmagania młodych wokalistów rozpoczęła Holenderka Luna z piosenką "La Festa" ( posłuchaj! ).



Reprezentująca Polskę Laura Bączkiewicz wystąpiła jako druga i zaśpiewała piosenkę "To the Moon", której główne przesłanie brzmi "Nie bój się marzyć, śmiało wyżej patrz".



Konkursowy występ Laury rozpoczął się i zakończył nagranym krótkim fragmentem wideo (nowość w występie Polaków). Na wizualizacjach oraz na nakładkach zobaczyliśmy kadry planet i kosmosu, a także można było doświadczyć efektów eksplozji. Całość nawiązywała do tematyki kosmosu, zgodnie z tytułem piosenki "To the Moon".

Laura Bączkiewicz na scenie wystąpiła z pięcioma tancerzami. Choreografię stworzył Agustin Egurrola. Reżyserem występu był Konrad Smuga. Tak wyglądał występ Polki na Eurowizji Junior 2022:



Kim jest Laura Bączkiewicz? Znacie ją z "The Voice Kids"!

Laura Bączkiewicz zabrała głos po przegranej w Eurowizji Junior 2022

Niedługo po zakończeniu rywalizacji młoda wokalistka została zapytana przez Mateusza Szymkowiaka z TVP, jak czuje się po usłyszeniu werdyktu. Dziennikarz podziękował jej tak za wspaniałą rywalizację.

"Bardzo się cieszę, nawet jeśli to jest 10. miejsce. Jestem bardzo dumna z siebie, ze swoich tancerzy" - wyznała dziewczynka. Nie zabrakło gratulacji dla zwycięzcy. "Oczywiście gratuluję Lissandro, to była super przygoda i nigdy, do końca życia jej nie zapomnę" - dodała. Na koniec stwierdziła, zgodnie z przesłaniem konkursowej piosenki, że zawsze pomimo niepowodzeń należy w siebie wierzyć i apel ten skierowała do widzów. "Nawet jeśli się nie uda, to trzeba wierzyć w siebie, to naprawdę bardzo ważne" - mówiła.

Wyniki głosowania Eurowizji Junior 2022. Które miejsce zajęła Polka Laura Bączkiewicz?

W pierwszej kolejności ogłaszane były wyniki głosowania jury. Na miejscu pierwszym według oceny jurorów zameldowała się Francja ze 132 punktami. Polka po głosowaniu jurorów zgromadziła 42 punkty. W głosowaniu publiczności Polska otrzymała 53 punkty, a łącznie reprezentantka Polski zdobyła 95 punktów, a ostatecznie 10. miejsce.



Zwycięzcą okazał się Lissandro z piosenką "Oh Maman!". Młody Francuz otrzymał od widzów 72 pkt, a łącznie 203 i wyprzedził ostatecznie Armenię i Gruzję.

