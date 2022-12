W tym roku Konkurs Piosenki Eurowizji Junior odbędzie się 11 grudnia w Erywaniu, stolicy Armenii. W zeszłym roku w Paryżu triumfowała Malena z utworem "Qami Qami", która wyprzedziła Sarę James z Polski ("Somebody"). Do tej pory Polska dwukrotnie wygrała konkurs - Roksana Węgiel w 2018 r. ("Anyone I Want to Be") i Viki Gabor w 2019 r. ("Superhero").

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Viki Gabor: Jestem normalna jak każdy INTERIA.PL

W tym roku w Eurowizji Junior rywalizować będą przedstawiciele 16 krajów. Po 16 latach nieobecności zobaczymy reprezentanta Wielkiej Brytanii (Freya Skye z utworem "Lose My Head"). Konkurs odbędzie się w Kompleksie Sportowo-Koncertowym im. Karena Demircziana w Erywaniu.

Reklama

Reprezentująca Polskę Laura Bączkiewicz zaśpiewa piosenkę "To the Moon", której główne przesłanie brzmi "Nie bój się marzyć, śmiało wyżej patrz".

"Nie mogę uwierzyć, że to już dziś! Jestem niezwykle podekscytowana całą atmosferą wokół samego konkursu, przygotowaniami i moim pierwszym lotem w życiu. Czuję się bardzo szczęśliwa i nie mogę doczekać się występu na eurowizyjnej scenie przed tak wielką publicznością. Trzymajcie za mnie mocno kciuki i głosujcie na 'To the Moon', a ja obiecuję, że dam z siebie wszystko!" - powiedziała Laura przed wylotem z Warszawy.

W mediach społecznościowych można zobaczyć już pierwsze zdjęcia ze stolicy Armenii.

Instagram Post Rozwiń

Eurowizja Junior 2022: Laura Bąkiewicz będzie reprezentować Polskę

W składzie polskiej ekipy Laurze towarzyszą m.in. tancerze Paulina Przestrzelska, Łukasz Wiater i Maryla Bartosz oraz Mateusz Szymkowiak z TVP.



Wyboru zwycięzcy Eurowizji Junior dokonają komisje jurorskie z poszczególnych krajów oraz widzowie i internauci. W dziecięcym konkursie, w przeciwieństwie do dorosłej edycji, można głosować na reprezentanta z własnego kraju. Głosowanie online rozpocznie się 9 grudnia i zakończy się tuż przed rozpoczęciem koncertu finałowego. Po występach wszystkich uczestników będzie można ponownie oddać głos przez ok. 15 minut.

Instagram Post Rozwiń

Eurowizja Junior 2022: Laura Bączkiewicz reprezentantką Polski!

Eurowizja Junior 2022: Laura Bączkiewicz z piosenką "To The Moon"

Za utwór "To The Moon" 11-letniej wokalistki odpowiadają Monika Wydrzyńska (tekst) i Jakub Krupski (muzyka). Z kolei klip wyreżyserował Pascal Pawliszewski.

Clip Laura To The Moon

Sprawdź tekst "To The Moon" w serwisie Tekściory.pl!

W roli prowadzących Eurowizji Junior 2022 pojawią się Iweta Mukuczian (reprezentantka Armenii na dorosłej Eurowizji 2016 - w Sztokholmie z piosenką "LoveWave" zajęła wtedy 7. miejsce, wyprzedzając naszego Michała Szpaka), Karina Ignatian (reprezentantka Armenii na Eurowizji Junior 2019 w Gliwicach, którą wygrała Polka Viki Gabor) oraz prezenter telewizyjny i komik Garik Papojan.