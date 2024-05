Eurowizja 2024 rozpocznie się już 7 maja i potrwa do 11 maja. Tegoroczna edycja odbędzie się w Szwecji. W konkursie udział wezmą przedstawiciele 37 państw, w tym m.in. powracającego po ponad 30 latach nieobecności Luksemburga.

Polską reprezentantką została Aleksandra Wielgomas, czyli Luna, która Szwecję będzie próbowała podbić piosenką "The Tower". Luna wystąpi w pierwszym półfinale (7 maja), a wśród jej konkurentów są m.in. reprezentanci: Chorwacji, Ukrainy, Irlandii, Litwy, Finlandii, Islandii oraz Cypru.

Jakie szanse ma Luna na Eurowizji 2024?

Bukmacherzy nie są entuzjastycznie nastawieni do polskiej propozycji. Według nich Luna jest dopiero 28. do zwycięstwa na 37 krajów. Przewidują jednak, że wokalistka powinno bezproblemowo awansować do finałowego koncertu.

Wyjazd Luny na Eurowizję nie przestaje wzbudzać emocji, a im bliżej konkursu, tym coraz więcej mocnych opinii. Jedną z osób, która szczerze i brutalnie wypowiedziała się na temat polskiej reprezentantki jest Maja Hyży.

Maja Hyży krytykuje Lunę

"Nie będę tutaj ściemniać - utwór mi się nie podoba, widziałam jej występ w Szwecji. [...] Wydaje mi się, że w tym roku nie zajdziemy za daleko, ale oczywiście trzymam za nią kciuki, bo wiem, że to jest bardzo duży stres i też spory sukces dostać się na Eurowizję. Sama startowałam i chciałam się tam znaleźć" - wyznała wokalistka.

Roxie Węgiel i Michał Szpak wspierają polską reprezentantkę

Swojego komentarza na temat Luny nie szczędziła również Roxie Węgiel. Po opublikowaniu nagrania z oficjalnej próby do występu z "The Tower" zwyciężczyni Eurowizji Junior 2018 pochwaliła tegoroczną reprezentantkę. "Widziałam urywki na TikToku i wygląda to świetnie, bardzo trzymam za nią kciuki" - wyznała Roxie.

Przychylnie o Lunie wypowiadał się także Michał Szpak, który reprezentował Polskę w konkursie Eurowizji w 2016 r. z piosenką "Color Of Your Life".

"Bardzo się cieszę, że ma tę możliwość. Bardzo jej kibicowałem. Zaraz po ogłoszeniu werdyktu pogratulowałem jej osobiście. Ona z resztą była na nagraniach tego programu, mogliśmy porozmawiać. Jestem dumny, że podjęta została taka - kontrowersyjna dla wielu ludzi - decyzja, ale wiem, że Luna odwali tam wielki show" - powiedział Michał Szpak.

Co była wokalistka Ich Troje myśli o Lunie?

Teraz głos w sprawie postanowiła zabrać Justyna Majkowska. Wokalistka była członkinią grupy Ich Troje w latach 2001-2003. Zespół reprezentował Polskę w 48. Konkursie Piosenki Eurowizji w 2003 r. z piosenką "Keine Grenzen - Żadnych granic". Tekst piosenki był apelem o zaprzestanie wojen na świecie. Zespół uplasował się wtedy na siódmym miejscu w finałowym rankingu konkursu. Jak do tej pory jest to drugi najlepszy wynik eurowizyjny naszego reprezentanta. Lepsza na Eurowizji od Ich Troje była jedynie Edyta Górniak, która w 1994 r. zajęła drugie miejsce z kultową już piosenką "To nie ja!".

Była wokalistka Ich Troje, Justyna Majkowska, w jednym z wywiadów skomentowała piosenkę "The Tower" i określiła, czy jej zdaniem Polska ma szansę na eurowizyjną wygraną w tym roku.

"Luna jest bardzo charakterystyczna i to może uplasować się na wysokim miejscu [...] Już w preselekcjach stawiałam na nią właśnie. Nagrałam nawet krótki materiał wideo na swoje media społecznościowe, że czuję pod skórą, że Luna zostanie wybrana" - wyznała Majkowska w rozmowie z Radiem Zet.

Pomimo licznych słów krytyki, coraz większa ilość polskich gwiazd, doświadczonych w branży muzycznej, również chwali Lunę i jej eurowizyjną piosenkę. Z pewnością pomaga to naszej reprezentantce zdobyć więcej pewności siebie. Czy są to prorocze słowa i jurorzy Eurowizji 2024 również docenią talent młodej wokalistki? Będzie można się o tym przekonać już 7 maja.