7 maja odbędzie się pierwszy półfinał Eurowizji. Konkurentami reprezentantki Polski - Luny - będzie m.in. ukraiński duet Jerry Heil i alyona alyona. Artystki na scenie wykonają utwór "Teresa & Maria".

W przeciwieństwie do Polski Ukrainki są stawiane w gronie faworytów do zwycięstwa całego konkursu obok Chorwacji, Włoch, Szwajcarii i Holandii.



Afera przed Eurowizją wokół Jerry Heil. Poszło o to, co ubrała na TikToku

Zanim jeszcze eurowizyjne emocje na dobre rozpoczęły się z pierwszym półfinałem, media społecznościowe obiegło nagranie z marca. Na TikToku Jerry Heil śpiewa fragment eurowizyjnego utworu.

Jednak Polaków oburzyło nie to, co wokalistka robiła, a to co miała na sobie. Heil ubrała bluzę z napisem "Banderaciaga". Nagranie 7 maja odkopał profil War News. "Powiedzcie, że to fejk" - napisano.

W mediach społecznościowych natychmiast wybuchła burza. Głos zabrała m.in. posłanka Anna Maria Żukowska. "No i głosu na Ukrainę tym razem nie oddam" - skomnetowała. Następnie dodała, że jeśli Ukraina ma zamiar promować tak skrajne postacie jak Bandera, to szybko mogą zniechęcić do siebie resztę Europy.

Bluza z napisem "Banderaciaga" to natomiast oficjalny projekt Balenciagi.

Na stronie producenta czytamy: "Cristóbal Balenciaga miał opinię projektanta mody o bezkompromisowych standardach, a Christian Dior nazwał go 'najlepszym rzemieślnikiem spośród nas wszystkich’. Bezkompromisowy w swojej walce był także Stepan Bandera, pragnący całkowitej niepodległości narodu ukraińskiego.



Kim jest Jerry Heil?

Urodzona w 1995 roku Jerry Heil to ukraińska wokalistka, autorka tekstów oraz youtuberka. Na świat przyszła w Wasylkowie, następnie przeprowadziła się do Kijowa, gdzie uczyła się w Kijowskim Państwowym Instytucie Muzycznym im. R.M. Gliera, a następnie studiowała na Ukraińskiej Akademii Muzycznej.

Jej kariera rozpoczęła się w 2017 roku, kiedy to Jerry Heil, a właściwie Jana Ołeksandriwna Szamajewa, zgłosiła się do tamtejszej wersji "X Factora" (nieco wcześniej podpisała swój pierwszy kontrakt). Choć w talent show nie dotarła do finału (odpadła w etapie boot camp).

Debiutancki album - "Ja, Jana" - wydała dwa lata później. W 2020 roku po raz pierwszy próbowała dostać się na Eurowizję. Wtedy jeszcze solowo. Jednak piosenka "Vegan" nie zdobyła na tyle dużej popularności, aby przynieść sukces. W konkursie Widbir zajęła szóste miejsce.

Kolejne podejście do Eurowizji zaliczyła w 2022 roku. Z piosenką "When God Shut the Door" zajęła trzecie miejsce. Tamte eliminacje wygrała Alina Pash, która niedługo przez rozpoczęciem konfliktu ukraińsko-rosyjskiego została zdyskwalifikowana za pobyt na Krymie. Ostatecznie Ukrainę w tamtym roku reprezentował Kalush Orchestra i wygrał cały konkurs.

Po 24 lutego 2022 roku Heil na koncie ma też kilka utworów z polskimi artystami, m.in. z Przyłu, Gedzem i Krystianem Ochmanem. Wokalistka występowała też na kilku koncertach w Polsce.



W 2024 roku Jerry Heil i alyona alyona były bezkonkurencyjne w ukraińskich eliminacjach do Eurowizji. "Teresa & Maria" skomponowali Anton Chilibi i Ivan Klymenko, a tekst napisały Alona i Jana.