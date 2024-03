W ostatnich latach Wielka Brytania (jedno z państw zaliczanych do tzw. Wielkiej Piątki, która ma gwarantowany od razu występ w finale) na Eurowizję nie wysyłała wielkich gwiazd, a w konkursie reprezentowali ich raczej wykonawcy na początku kariery. Poza wyjątkiem w 2022 r. gdy Sam Ryder z utworem "Space Man" ( zobacz! ) był drugi, występy z ostatnich lat przynosiły fanom Eurowizji nad Tamizą same rozczarowania. W XXI wieku aż pięciokrotnie przedstawiciele Wielkiej Brytanii kończyli konkurs na ostatnim miejscu, a zaledwie trzykrotnie udawało się trafić do pierwszej dziesiątki.

Nadzieją na zmianę tego stanu rzeczy był wybór Olly'ego Alexandra, który w Malmö w Szwecji zaprezentuje utwór "Dizzy" ( sprawdź! ). To jego solowy debiut pod własnym imieniem i nazwiskiem.



"Chciałem to zrobić (pojechać na Eurowizję - przyp. red.) od wielu lat. W zasadzie już od dziecka. Kilka razy prawie zgłosiłem się do preselekcji, ale za każdym razem miałem za słabą piosenkę. Teraz czuję, że przyszedł mój czas" - zapowiadał wokalista jeszcze przed premierą, zdradzając, że nowa piosenka nie będzie balladą.

Gdy ogłoszono, że 33-letni wokalista do tej pory znany jako lider Years & Years (początkowo zespół, w ostatnim czasie jednoosobowy projekt) będzie reprezentował Wielką Brytanię, notowania tego kraju wystrzeliły u bukmacherów. Do połowy stycznia widziano w nim nawet kandydata na zwycięzcę całego konkursu. W ostatnim czasie daje się mu nieco mniej szans (swoje propozycje zaprezentowała już zdecydowana większość uczestników), ale wciąż zaliczany jest do grona faworytów.

"To czarny koń konkursu", "Panie i panowie, to zwycięzca Eurowizji 2024", "Hicior!", "Warto było czekać" - zachwycają się internauci.

"Chodzi o przytłaczające uczucie miłości do kogoś, które jest tak intensywne, że wywraca twój świat do góry nogami. Jestem bardzo dumny z tej piosenki i teledysku, nie mogę się doczekać, aby rozpocząć nowy rozdział, szczerze, jestem bardzo podekscytowany!! Dziękuję za wsparcie mnie i moich gejowskich marzeń!! Mam za sobą dziesięć lat kariery w muzyce pop i chłopcze, jeszcze nie skończyłem! Obiecuję, że zrobię co w mojej mocy i przesyłam wam wszystkim wyrazy miłości i zawroty głowy [nawiązanie do tytułu "Dizzy"]" - napisał na Instagramie Olly Alexander.



Współautorem piosenki "Dizzy" jest Danny L Harle, kompozytor i producent pracujący z wieloma gwiazdami (m.in. Charli XCX, Skrillex, Flume, Liam Gallagher, Rina Sawayma). To on jest współtwórcą ostatnich przebojowych singli, które zaśpiewała Dua Lipa ("Houdini" i "Training Season"). W tym roku zgarnął nominację do nagrody Grammy za produkcję płyty Caroline Polachek "Desire, I Want To Turn Into You".

"Gratulacje dla Olly’ego Alexandra, który wystąpi na Eurowizji 2024. Nie mogę doczekać się, gdy zobaczę cię z flagą Wielkiej Brytanii i to, jak pokazujesz swój niezwykły talent na tym konkursie. Będę ci kibicował" - stwierdził natomiast Elton John , z którym muzyk miał okazję współpracować.

Kim jest Olly Alexander? W Polsce ma tysiące fanów

Olly Alexander zasłynął jako członek grupy Years & Years, która miała sporo przebojów w Polsce - kilkukrotnie występowała też w naszym kraju. Debiutancki krążek Y&Y ukazał się w 2012 roku, a już trzy lata później światło dzienne ujrzał album "Kings", który stał się popularny nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale także innych europejskich krajach.

Grupa może pochwalić się pięcioma singlami, które wylądowały w Top 10 brytyjskiej listy przebojów. Z powodu sporej popularności w sieci (6,5 mln odsłon na YouTube) otrzymali specjalną nagrodę BRIT. W Wielkiej Brytanii wokalista jest uznawany za ikonę społeczności LGBT+.

Olly Alexander znany jest także jako aktor - występował w serialu "It's a Sin", a wraz z Eltonem Johnem zaśpiewał w 2021 roku nową wersję słynnego przeboju Pet Shop Boys. Z powodu współpracy, między artystami narodziła się przyjaźń.



- Wiesz, za każdym razem gdy się widzimy, muszę się uszczypnąć. Chcę pielęgnować te chwile, każdą zapamiętać na zawsze. Przecież on jest taką legendą! Chłonę każde jego słowo, a on jest zawsze takim słodki i wspaniałym facetem. Tak w ogóle to zadzwonił do mnie dwa dni temu, tylko po to, by powiedzieć "Cześć". Nigdy nie sądziłem, że będę miał taką więź z Eltonem Johnem. Jest dla mnie naprawdę wspaniały. I on też opowiadał mi o George'u [Michaelu - przyp.], o tym jakim był przemiłym człowiekiem. Ponoć miłym zawsze dla każdego. Teraz taką osobą jest też właśnie Elton - mówił piosenkarz w rozmowie z Interią przed koncertem na Open'er Festival 2022.

Eurowizja 2024. Co wiemy o uczestnikach?

Wiadomo już, że podczas Eurowizji 2024 w Malmö w konkursie zaprezentuje się 37 państw. Finał konkursu (z udziałem Olly'ego Alexandra) odbędzie się 11 maja. Półfinały zaplanowane zostały na 7 i 9 maja - w pierwszym o awans powalczy reprezentująca Polskę Luna z piosenką "The Tower".