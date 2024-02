Wybrano polskiego reprezentanta na 68. Konkurs Piosenki Eurowizji. Wśród nadesłanych przez aż ponad 200 artystów były propozycje od wielu znamienitych polskich gwiazd, a także debiutantów.

Eurowizja 2024 Eurowizja 2024: Wiadomo, kto wybrał kandydatkę z Polski. Różnica jednego głosu

Eurowizja 2024: Luna jedzie na konkurs z "The Tower". O czym jest piosenka? [TEKST]

Eurowizja 2024: TVP potwierdza, to nie Justyna Steczkowska! Kto będzie reprezentował Polskę? W gronie znaleźli się m.in. Justyna Steczkowska (trenerka "The Voice of Poland"), Luna, Jan Górka, Natasza Urbańska, Marcin Maciejczak, Anna Jurksztowicz, Krystyna Prońko, Izabela Zabielska, Pan Savyan, Stashka, Nita, Sara Chmiel (wokalistka grupy Łzy i żona Gromee'ego, reprezentanta Polski na Eurowizję 2018), Bryska i Maciej Musiałowski.

W skład zespołu oceniającego utwory weszli: dziennikarz Michał Hanczak, Piotr Klatt - muzyk, Kasia Moś, czyli reprezentantka Polski z Eurowizji 2017; Łukasz Pieter - dyrektor programowy Radia Zet, a także Konrad Szczęsny, czyli prezes Stowarzyszenia Miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji OGAE Polska.

Ostatecznie do Malmö pojedzie właśnie Luna, 24-letnia wokalistka z Warszawy. W majowym półfinale zaprezentuje utwór "The Tower" .

Reklama

"To manifest wolności i siły. Wyjście z mroku i ciemności. Porzucenie więzów, blokad, ograniczeń, negatywnych schematów i relacji. Zburzenie wieży i wyjście na świat. To uświadomienie sobie własnej siły, pełni i tego, że ograniczenia są naszym tworem. Wieża to miejsce, czy ten stan, który budujemy my sami. Mam nadzieję, że ten utwór zapali nas wszystkich do walki o samych siebie, własną wolność, miłość i poczucie wartości. O byciu w pełni sobą, bez granic" - mówi o piosence wokalistka.

Clip LUNA The Tower

Sprawdź tekst piosenki "The Tower" w serwisie Tekściory.pl!

Eurowizja 2024: Kto pojedzie z Polski? Jest komentarz Steczkowskiej

Od samego początku mówiło się, że największe szanse reprezentowania Polski w konkursie ma Justyna Steczkowska, która powróciłaby na eurowizyjną scenę po 29 latach od debiutu z piosenką "Sama".

Jak powiedział Konrad Szczęsny, walka była bardzo wyrównana do samego końca. Zaledwie jeden punkt zdecydował, że to Luna pojedzie do Szwecji. "Wynik naszego głosowania z pewnością nie zadowoli wszystkich - różnica między pierwszym a drugim miejscem wyniosła zaledwie jeden punkt, co tylko pokazuje, jak wyrównany był poziom. Jest wypadkową naszych gustów, doświadczeń, obserwacji i wrażliwości. Chcę jednak w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że od przedstawicieli TVP dostałem jedną rekomendację: mam te utwory ocenić w zgodzie z własnymi preferencjami" - czytamy na portalu Eurowizja.org.

Ostatecznie Steczkowska wylądowała na drugim miejscu podium, a na trzecim znalazła się Kayah z piosenką "Jesień - Tańcuj".

Wideo youtube

Chwilę po oficjalnym ogłoszeniu decyzji TVP, w sieci pojawiło się sporo komentarzy polskich, a także zagranicznych fanów konkursu. Głos zabrała także Justyna Steczkowska. "Życzę powodzenia i Telewizji, i Lunie. Jak zawsze" - powiedziała w rozmowie z Plejadą.

Warto przypomnieć, że w 2022 roku ukazała się wspólna piosenka 51-letniej wokalistki z udziałem Luny. Utwór "Nie mój sen" promował tajemniczy, mroczny teledysk, który powstał w Krzywym Lesie.

Clip Justyna Steczkowska Nie mój sen - & LUNA

Eurowizja 2024: Kiedy wystąpi Polska?