68. Konkurs Piosenki Eurowizji 2024 po ubiegłorocznym zwycięstwie Loreen odbywa się w Malmö. Szwecja jest gospodarzem konkursu w wyjątkową rocznicę - 50 lat temu triumfowała ABBA z wielkim hitem "Waterloo". W tym kraju konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem; Szwedzi odnoszą też wielkie sukcesy. W sumie reprezentanci tego państwa wygrywali aż siedmiokrotnie, co jest rekordem na równi z Irlandią.

Od zeszłego roku Eurowizja ma uniwersalny slogan "United by Music" (Zjednoczeni muzyką).

W roli prowadzących występują prezenterka Petra Mede (prowadziła już Eurowizję 2013 i 2016) oraz kanadyjska aktorka pochodzenia szwedzkiego Malin Akerman (ma w dorobku role w m.in. "Watchmen: Strażnicy", "Narzeczony mimo woli", "Bractwo Bang Bang" i "Rock of Ages").

Podczas drugiego półfinału na scenie Eurowizji zaprezentują się: Malta, Albania, Grecja, Szwajcaria, Czechy, Austria, Dania, Armenia, Łotwa, San Marino, Gruzja, Belgia, Estonia, Izrael, Norwegia i Holandia.



Ponadto na scenie zaprezentują się trzy kraje tzw. Wielkiej Piątki: Hiszpania (Nebulossa), Francja (Slimane) oraz Włochy (Angelina Mango). Gościnnie na scenie wystąpią Petra Mede i Malin Akerman (wykonają prześmiewczą wersję "Tattoo"), Fin Kaarija, Herreys, Szwedka Charlotte Perrelli, Turczynka Sertab Erener oraz Greczynka Elena Paparizou.

Drugi półfinał Eurowizji. Kto wystąpił na scenie?

Drugi półfinał rozpoczęła reprezentantka Malty Sarah Bonnici z piosenką "Loop". Ubrana w obcisły srebrny kombinezon zaprezentowała przede wszystkim imponujące umiejętności taneczne.



Następnie na senie pojawiła się Albanka Besa z piosenką "Titan". Dużo bardziej wyważony występ przyciągał wzrok przede wszystkim wizualizacjami wielkich rąk za plecami artystki. Trzecia przedstawiła się publiczności Marina Satti, jedna z faworytek drugiego półfinału. Na samym wstępie utworu "Zari" widzowie zobaczyli kadr, który miał przypominać nagrywanie telefonem. Sam - nieco chaotyczny show - przypominał m.in. to co robi Rosalia.



Czwarte miejsce przypadło Nemo. Niebinarny artysta, ubrany w sukienkę i pomarańczowy sweter, operowym głosem wykonał utwór "The Code". Cały występ oparty był o zabawę z równoważnią i grę świateł. "Doskonała produkcja, świetnie zaśpiewane i przygotowane. "Nie mam wątpliwości, że Szwajcaria będzie w ścisłej czołówce" - mówił po występie Artur Orzech.



Jako piąta wystąpiła Czeszka Aiko z numerem "Pedestal". Poprockowy występ został pozytywnie odebrany przez widzów. "To Banka tegorocznej Eurowizji" - pisał jeden z widzów.



Po krótkiej przerwie, w trakcie której wspominano m.in. o najgorszych występach oraz na scenie pojawił się Slimane z Francji, wróciliśmy do rywalizacji w półfinale. Szósta ze swoim eurodance'owym i rave'owym show zaprezentowała się Kaleen. Artur Orzech nazwał ją "austriacką Cleo".



Siódma na scenie wystąpiła reprezentantka Danii Saba ("Sand"), a po niej w bardzo mocno folklorystycznym i jak stwierdził Artur Orzech bollywoodzkim klimacie zaśpiewała Ladaniva (piosenka "Jako").



Lista startowa drugiego półfinału Eurowizji prezentuje się następująco:

1. Malta: Sarah Bonnici - "Loop"

2. Albania: Besa - "Titan"

3. Grecja: Marina Satti - "Zari"

4. Szwajcaria: Nemo - "The Code"

5. Czechy: Aiko - "Pedestal"

6. Austria: Kaleen - "We Will Rave"

7. Dania: Saba - "Sand"

8. Armenia: Ladaniva - "Jako"

9. Łotwa: Dons - "Hollow"

10. San Marino: Megara - "11:11"

11. Gruzja: Nutsa Buzaladze - "Firefighter"

12. Belgia: Mustii - "Before the Party’s Over"

13. Estonia: 5miinust, Puuluup - "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"

14. Izrael: Eden Golan - "Hurricane"

15. Norwegia: Gåte - "Ulveham"

16. Holandia: Joost Klein - "Europapa".