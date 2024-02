W poniedziałek (19 lutego) TVP ogłosiła, że reprezentantką Polski na Eurowizję została Aleksandra Wielgomas, ukrywająca się pod pseudonimem Luna. Jak ujawniono na eurowizja.org, decyzję o wyborze Polki na Eurowizję podjęło pięcioosobowe jury. W jego skład weszli: Kasia Moś, Piotr Klatt, Michał Hanczak, Konrad Szczęsny i Łukasz Pieter.

Jurorzy wybrali 10 pozycji, którym przyznawali punkty w skali od 1 do 10. W ten sposób okazało się, że propozycja Luny - "The Tower" (posłuchaj) - otrzymała 34 punkty, a Justyna Steczkowska z numerem "WITCH-ER Tarohoro" 33 punkty. Trzecie miejsce w głosowaniu zajęli - z takim samym wynikiem - Marcin Maciejczak oraz Dagadana i Kayah utworem z filmu "Chłopi".



Krótko po ogłoszeniu decyzji i występie w "Pytaniu na śniadanie", Luna miała okazję rozmawiać z Pauliną Sawicką z RMF FM. To jej zdradziła pierwsze kulisy tego, co planuje na Eurowizji.

"Czuję absolutną radość i absolutne szczęście. Muszę przyznać, że to było ogromne moje marzenie od wielu lat, żeby pojechać na ten konkurs, ale do ostatniej chwili nie spodziewałam się, że to będę ja i że to będzie właśnie teraz" - mówiła.

"Do ostatniej chwili nie wierzyłam. Dopiero teraz wyszliśmy z 'Pytania na śniadanie' i dopiero teraz, jak zobaczyłam jakieś artykuły, to dotarło do mnie, że już nie ma zmiany, już nie ma odwrotu" - dodawała.

Elżbieta Zapendowska wolała Steczkowską na Eurowizji. "Trudno"

Wśród opinii o nowej reprezentantce Polski na Eurowizję pojawiła się także wypowiedź Elżbiety Zapendowskiej. Ceniona trenerka od lat uchodzi za najlepszą w Polsce specjalistkę od emisji głosu. Niewątpliwie jest także w tym zawodzie osobą najpopularniejszą, gdyż wielokrotnie mogliśmy ją oglądać na ekranach nie tylko w "Idolu", ale również "Jak oni śpiewają" oraz "Must Be the Music". Jurorka znana jest z ciętego języka i otwartego mówienia tego, co myśli.

Nie inaczej było w przypadku oceny wyników głosowania komisji. "Szkoda, że nie Justyna, ale trudno" - stwierdziła w rozmowie z party.pl. Zapendowska od początku kibicowała 51-letniej wokalistce. "Tak, no ale widocznie musiało być inaczej" - wyznała.

Kim jest Luna?

Luna (naprawdę nazywa się Aleksandra Wielgomas i na początku kariery występowała pod swoim imieniem i nazwiskiem) ma w dorobku duety z eurowizyjnymi kontrkandydatami: Justyną Steczkowską ("Nie mój sen") i Marcinem Maciejczakiem ("Nie proszę o więcej"). Jak wyznała w rozmowie z K-Mag, jej pseudonim powstał z powodu dużego wpływu księżyca, który wokalistka odczuwa w swoim życiu. Ponadto przyznała, że zdarza jej się lunatykować.

Wokalistka urodziła się 28 sierpnia 1999 roku w Warszawie, a od najmłodszych lat interesowała się muzyką. Uczyła się w PSM I stopnia im. Tadeusza Bairda w Grodzisku Mazowieckim (klasa skrzypiec), a w 2018 roku rozpoczęła studia na kierunku artes liberales Uniwersytetu Warszawskiego.

ej poważne zawodowe kroki rozpoczęły się od współpracy z wytwórnią Kayax w 2018 roku w ramach projektu "My Name is New", wtedy też powstał jej debiutancki singel "Na wzgórzach niepokoju". W czerwcu 2019 roku ukazał się jej singel "Zastyga", a jeszcze tego samego roku wystąpiła m.in. podczas Pol'and'Rock Festival.

W lutym 2020 roku za sprawą współpracy z Michałem "Foxem" Królem, powstała piosenka "Luna" zwiastująca nową drogę artystyczną wokalistki. Następnie wydała piosenkę "Serca przemokną" oraz "Zgaś".

W kwietniu 2022 r. artystka wypuściła debiutancki album "Nocne zmory". - Śpiewanie po angielsku ułatwia to wyjście za granicę. Dlatego też zdecydowałam się wydać tę EP-kę i dlatego też tworzę i po polsku, i po angielsku. Z tym materiałem anglojęzycznym chcę się otworzyć właśnie na zagraniczne rynki - opowiadała Luna w rozmowie z Interią.