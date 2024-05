Dlaczego Luna nie dostała się do finału? "Tam były ogromne pieniądze wsadzone"

W sobotę 11 maja odbył się wielki finał tegorocznej Eurowizji. Polska reprezentantka, Luna, nie miała szansy w nim wystąpić, ponieważ odpadła z konkursu w półfinale. Specjaliści do tej pory debatują, co poszło nie tak i dlaczego Polsce nie udało się zajść do ostatniego etapu.

Luna - reprezentantka Polski na Eurowizji 2024 /Niemiec /AKPA