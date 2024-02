W poniedziałek (19 lutego) TVP ogłosiła, że reprezentantką Polski na Eurowizję została Aleksandra Wielgomas, działającą się pod pseudonimem Luna. Wokalistka przedstawiła się również widzom "Pytania na Śniadanie" i opowiedziała o najnowszym wyzwaniu.

Jak ujawniono na eurowizja.org, decyzję o wyborze Polki na Eurowizję podjęło pięcioosobowe jury. W jego skład weszli: Kasia Moś, Piotr Klatt, Michał Hanczak, Konrad Szczęsny i Łukasz Pieter.

Jurorzy wybrali 10 pozycji, którym przyznawali punkty w skali od 1 do 10. W ten sposób okazało się, że propozycja Luny - "The Tower" (posłuchaj) - otrzymała 34 punkty, a Justyna Steczkowska z numerem "WITCH-ER Tarohoro" 33 punkty. Trzecie miejsce w głosowaniu zajęli - z takim samym wynikiem - Marcin Maciejczak oraz Dagadana i Kayah utworem z filmu "Chłopi".



Bukmacherzy oceniają szansę Polski na Eurowizji. Polska nie podbije konkursu?

Bukmacherzy, którzy na bieżąco analizują sytuację przed konkursem Eurowizji, szybko odnotowali ogłoszenie Luny jako reprezentantki Polski. Jednak na pewno nie tak, jak chcieliby tego jej fani. Według najnowszych notowań Polska zajmuje 21. miejsce na 37 krajów, które wezmą udział w festiwalu. Po decyzji TVP nasz kraj osunął się w rankingu faworytów do wygrania konkursu o sześć pozycji. Przed ogłoszeniem Luny zajmował 15. miejsce.



Jako faworytów do zwycięstwa w całym konkursie typuje się reprezentantów Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Włoch, Izraela i Szwecji. W stawce liczyć będzie się też Islandia, Belgia i Chorwacja.



Notowaniach bukmacherów w tym przypadku nie obejmują jednak jeszcze podziału na półfinały. Na ten moment, gdy nie znamy jeszcze wszystkich eurowizyjnych propozycji, Luna ma bez problemów zakwalifikować się do finału konkursu.

Widzowie oburzeni decyzją TVP. Steczkowska apeluje o zgodę

Przypomnijmy, że decyzja o ogłoszeniu Luny jako reprezentantki Polski na Eurowizji nie została przyjęta z entuzjazmem. Wielu fanów doceniło wybór, jednak pojawiło się też sporo oburzenia o sposób wyboru i pominięcie Justyny Steczkowskiej.



"Zasady wyboru powinny się zmienić i może czas najwyższy, żeby cały naród zdecydował bez żadnego jury" - czytamy. "Polska naprawdę potrzebuje sprawiedliwych i profesjonalnych preselekcji. Podejmowanie decyzji za zamkniętymi drzwiami to najgorsze, co może być. Jurorzy często nie czują Eurowizji i nie śledzą trendów oraz oczekiwań publiczności. A piosenka? No nie jest zła, ale nie wróżę jej sukcesu. Niemniej jednak, powodzenia!" - apelowano.



Z nieco inną prośbą do fanów zwróciła się natomiast Justyna Steczkowska. Ta poprosiła o wsparcie dla konkurentki.



"Nie hejtujcie Luny, proszę. Nie jest łatwo nieść na sobie taką odpowiedzialność, a jeżeli już dziś będziecie podcinać jej skrzydła to trudno będzie się wznieść ponad tak ciężką energię i dać dobry eurowizyjny show. Trzymajcie za nią kciuki, tak jak i ja trzymam. Powodzenia dla całej ekipy!" - napisała

Kim jest Luna?

Luna (naprawdę nazywa się Ola Wielgomas i na początku kariery występowała pod swoim imieniem i nazwiskiem) ma w dorobku duety z eurowizyjnymi kontrkandydatami: Justyną Steczkowską ("Nie mój sen") i Marcinem Maciejczakiem ("Nie proszę o więcej"). Jak wyznała w rozmowie z K-Mag, jej pseudonim powstał z powodu dużego wpływu księżyca, który wokalistka odczuwa w swoim życiu. Ponadto przyznała, że zdarza jej się lunatykować.

Wokalistka urodziła się 28 sierpnia 1999 roku w Warszawie, a od najmłodszych lat interesowała się muzyką. Uczyła się w PSM I stopnia im. Tadeusza Bairda w Grodzisku Mazowieckim (klasa skrzypiec), a w 2018 roku rozpoczęła studia na kierunku artes liberales Uniwersytetu Warszawskiego.

ej poważne zawodowe kroki rozpoczęły się od współpracy z wytwórnią Kayax w 2018 roku w ramach projektu "My Name is New", wtedy też powstał jej debiutancki singel "Na wzgórzach niepokoju". W czerwcu 2019 roku ukazał się jej singel "Zastyga", a jeszcze tego samego roku wystąpiła m.in. podczas Pol'and'Rock Festival.

W lutym 2020 roku za sprawą współpracy z Michałem "Foxem" Królem, powstała piosenka "Luna" zwiastująca nową drogę artystyczną wokalistki. Następnie wydała piosenkę "Serca przemokną" oraz "Zgaś".

W kwietniu 2022 r. artystka wypuściła debiutancki album "Nocne zmory". - Śpiewanie po angielsku ułatwia to wyjście za granicę. Dlatego też zdecydowałam się wydać tę EP-kę i dlatego też tworzę i po polsku, i po angielsku. Z tym materiałem anglojęzycznym chcę się otworzyć właśnie na zagraniczne rynki - opowiadała Luna w rozmowie z Interią.