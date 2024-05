Artystka wielu talentów, która zachwyca publiczność Eurowizji 2024

Petra Mede urodziła się 7 marca 1970 roku w Sztokholmie. Już od najmłodszych lat rozwijała swoje zainteresowanie sztuką — w wieku 12 lat rozpoczęła naukę w Szwedzkiej Akademii Baletowej.

Specjalizowała się w tańcu współczesnym i z sukcesem rozpoczęła profesjonalną karierę taneczną, występując w Szwecji i Francji.



Kim jest prowadząca Eurowizję 2024 Petra Made?

Jednak powtarzające się kontuzje pleców zmusiły ją do porzucenia marzenia o zawodowym balecie. Nie zrażona, Mede, zdecydowała się spróbować swoich sił w komedii.

W 2005 roku triumfowała na festiwalu stand-upu Bungy Comedy. Ten sukces był początkiem jej kariery jako profesjonalnej komiczki. Od 2007 roku regularnie pojawiała się w programach satyrycznych, a w 2009 roku została uznana za najpopularniejszą kobietę na szwedzkiej scenie komediowej.

Petra Mede to popularna prezenterka w wielu programach

W tym samym roku Mede poprowadziła Melodifestivalen, co otworzyło jej drzwi do dalszej kariery w telewizji. Następnie w 2010 roku została gospodarzem swojego własnego show, "Petra Mede Show", łącząc elementy komedii i talk-show. Prowadziła również dwie edycje ceremonii rozdania nagród Guldbagge, najważniejszego wydarzenia w szwedzkiej branży filmowej.

W 2013 roku była gospodarzem 58. Konkursu Piosenki Eurowizji w Malmö, a dwa lata później współprowadziła jubileuszowy koncert Eurovision Song Contest’s Greatest Hits w Londynie. W 2016 roku z Månsem Zelmerlöwem poprowadziła 61. edycję Eurowizji w Sztokholmie.



Petra Mede na Eurowizji 2024

Nawiązując właśnie do tej historii Petra Mede pierwszą półfinałową noc otworzyła dowcipnym komentarzem: "Robiłam to sama, robiłam to z mężczyzną, a teraz robię to z kobietą".

W ten sposób rozpoczęła współprowadzenie 68. edycji Konkursu Piosenki Eurowizji w Malmö, towarzysząc Malin Åkerman.

W internecie przybywa komentarzy i wpisów podkreślających jej profesjonalizm, wdzięk i niesamowitą umiejętność prowadzenia tak dużej imprezy. Petra Mede powoli staje się jedną z ikon szwedzkiej Eurowizji.