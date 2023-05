Monika Linkytė urodziła się 3 czerwca 1992 roku w litewskiej miejscowości Gorżdy. Jednym z kulminacyjnych momentów jej kariery, był gościnny występ podczas koncertu litewskiego piosenkarza Linasa Adomaitis, kiedy miała 15 lat.

Chociaż w dzieciństwie marzyła o byciu tancerką, po zetknięciu się z muzyką podczas lekcji gry na pianinie, zdecydowała się na karierę piosenkarki. W latach 2006-2008 Monika brała udział w wielu konkursach muzycznych. W 2007 roku zakwalifikowała się do Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci.

Monika reprezentowała już swój kraj podczas Eurowizji 2015 roku. Wspólnie z Vaidasem wykonała wtedy utwór "This Time" i zajęła w finale 18. miejsce.

Tym razem artystka postawiła na utwór "Stay", który stworzyła we współpracy z Chrisem Noah.

Z Moniką Linkytė udało nam się porozmawiać podczas Polish Eurovision Party.

Łukasz Smardzewski, Interia.pl: Hej Monika! Spotkaliśmy się przy okazji litewskich preselekcji po twojej wygranej. Jaki był ten czas – do teraz – jeśli chodzi o przygotowania? Wszystko jest gotowe?

Monika Linkytė: - Prawie wszystko jest gotowe. Pracowaliśmy nad EP-ką, więc równocześnie jest to Eurowizja i sesje pisania piosenek, więc jeśli mam być szczera, jestem trochę wyczerpana, ale będę cieszyć się tym wieczorem i nocą. Zdecydowanie!

Myślę, że Eurowizja będzie nawet jeszcze bardziej wyczerpująca, z uwagi na wiele prób, ale ty już kiedyś byłaś na Eurowizji, więc to dla ciebie nie będzie nic nowego. Czy Warszawa to twoje pierwsze pre-party?

- Nie, pierwsze było w Barcelonie, spędziliśmy tam fantastycznie czas, więc chcę to powtórzyć. Jestem szczęśliwa, że mamy te wszystkie przedeurowizyjne imprezy w przeciągu kilku tygodni.

Pre-party w Warszawie to tak naprawdę pierwsza edycja takiej imprezy w Polsce w historii, więc dopiero zaczynamy. Powiedz mi proszę, czy masz jakieś kontakty z osobami z naszego kraju, z osobami z Polski, które słuchają twojej propozycji i piszą do ciebie: "Wow, to wspaniała piosenka"?

- Nie wiem czy słyszałeś to, czy nie, ale ludzie śpiewali moją piosenkę i miałam tylko takie: "Co się tu dzieje?!". To bardzo poruszające, mam ciarki wszędzie i to jest niesamowite. Przyzwyczaiłam się, że Litwini znają i śpiewają moje piosenki, ale gdy słyszę, jak robią to ci wszyscy ludzie w innych krajach, to jest to jak spełnienie marzeń!

Życzę ci wszystkiego dobrego i fantastycznego czasu w Warszawie.

- Tak zrobię!

Eurowizja 2023 - szczegóły

Eurowizja rozpocznie się 9 maja, kiedy to w pierwszym półfinale zaprezentuje się 15 reprezentantów. Drugi półfinał, ten, w którym wystąpi Blanka, odbędzie się 11 maja. Finał zaplanowany jest na 13 maja. Konkurs odbędzie się w w hali Liverpool Arena.

Wideo Blanka - Solo | Poland 🇵🇱 | National Final Performance | Eurovision 2023

