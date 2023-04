Tegoroczne preselekcje do Eurowizji, niemal jak co roku, dostarczyły wielu emocji. Zwycięstwo Blanki i jej piosenki "Solo" wywołało falę skrajnych komentarzy. Niektórzy chwalą piosenkę jako słoneczny, wakacyjny hit, a inni krytykują, że nie mamy szans w konkursie, a wokalistka powinna zrezygnować z udziału.

Mimo wszystko wokalistka się nie poddaje i choć w ostatnim czasie miała problemy zdrowotne, to nic nie wskazuje na to, żeby miała zrezygnować ze swojego eurowizyjnego biletu.

Zobacz: Niepokojące wieści o stanie zdrowia Blanki

Ile Blanka zarobi na Eurowizji? Zasady są nieubłagane!

Wiele osób zadaje sobie pytanie, ile na udziale w konkursie Eurowizji zarabiają reprezentanci. Niektórzy mogą być zszokowani tym, że regulamin Eurowizji mówi jasno - żaden z uczestników nie zarabia na wykonaniu piosenki podczas konkursu. Udział Blanki może za to dać jej rozgłos i rozpoznawalność na świecie. Podobnie z reprezentantami innych krajów i jest to jedyny "profit", który mogą zdobyć dzięki imprezie.

Nawet zwycięzca Eurowizji nie otrzymuje żadnej gratyfikacji finansowej, a jedynie symboliczną statuetkę kryształowego mikrofonu oraz bukiet kwiatów.

Pomimo wielu negatywnych opinii, które pojawiają się w sieci na temat Blanki, może ona liczyć m.in. na wsparcie Michała Szpaka, który w 2016 roku reprezentował Polskę w konkursie i odniósł niemały sukces - zajął 8. miejsce w klasyfikacji generalnej.

"Niech wykona to, co robi najlepiej, jak potrafi. Myślę, że wszyscy za nią trzymają kciuki, pomimo tego wszystkiego, co się wydarzyło. Niech leci jak najwyżej. Ja jej życzę, żeby zdobyła nawet pierwsze miejsce, jeśli jest taka możliwość" - mówił w rozmowie z Jastrząb Post.

Clip Blanka Solo

Szanse Blanki na Eurowizji 2023. Eksperci nie mają złudzeń

Jakiś czas temu dziennikarze BBC stworzyli ranking eurowizyjnych piosenek - znalazła się w nich także kompozycja "Solo" . Nie wróżą oni jednak naszej reprezentantce wielkiego sukcesu.

"Modelka Blanka Stajkow nie była najlepszą wokalistką w polskim procesie selekcji, będzie więc musiała popracować nad swoim występem przed Liverpoolem" - napisał dziennikarz muzyczny BBC, Mark Savage. Jego zdaniem piosenka naszej artystki ma wpadający w ucho refren, który... mógłby jednak znaleźć się co najwyżej na stronie B. winylowego singla szwedzkiej piosenkarki Zary Larsson.

W rankingu brytyjskiego publicznego nadawcy najwyżej oceniono piosenkę "Who The Hell Is Edgar?" austriackiej grupy Teya & Salena (pierwsza piątka), utwór "Mama SC!" chorwackiego zespołu Let 3 (finał), reprezentującego Finlandię piosenkarza Kääriję i jego "Cha Cha Cha" (pierwsza piątka), piosenkę "Aija" łotewskiej grupy Sudden Lights (finał), norweską wokalistkę Alessandrę i jej utwór "Queen Of Kings" (pierwsza piątka) oraz prezentowany przez hiszpańską piosenkarkę Blancę Palomę przebój "EAEA" (pierwsza trójka).

Jako potencjalne zwyciężczynie tegorocznego konkursu Eurowizji eksperci BBC wymieniają szwedzką wokalistkę Loreen , która zaśpiewa piosenkę "Tattoo" oraz francuską gwiazdę estrady La Zarrę i jej utwór "Evidemment".

Brytyjscy dziennikarze muzyczni surowo ocenili też propozycję swojej rodaczki. Ich zdaniem Mae Muller z piosenką "I Wrote A Song" zasługuje co najwyżej na siódme miejsce. Eksperci stwierdzili, że brytyjska kandydatka dobrze naśladuje Lady Gagę w refrenie, a do tego w jej utworze pojawia się modny obecnie gitarowy motyw flamenco. To jednak nie wystarczy, by powalczyć o zwycięstwo.

Przeczytaj nasz wywiad z Mae Muller tutaj.