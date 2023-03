Eurowizja 2023: Tak juror zareagował na zwycięstwo Blanki. Mina mówi wszystko

Nie milkną echa wyboru polskiego kandydata na Eurowizję. Blanka, która pojedzie do Liverpoolu z piosenką "Solo", musi mierzyć się z wieloma zarzutami wobec własnego utworu. Internauci zarzucali także nieprawidłowości TVP i jurorom. Choć Marek Sierocki mówił, że wybór piosenkarki to najlepsza możliwa opcja, to w sieci pojawiło się nagranie z jego reakcją na zwycięstwo piosenkarki. Mina dziennikarza mówi całkiem co innego.

Marek Sierocki /AKPA