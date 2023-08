"Earth Festival: Gwiazdy dla Czystej Polski" już w tę niedzielę. "Jak nie my, to kto"

Earth Festival w Uniejowie to wyjątkowe wydarzenie, które już od kilku lat promuje postawy pro-eko. Poprzez liczne atrakcje w ekomiasteczku i kinie festiwalowym oraz poprzez dawkę wiedzy przekazywaną prosto z festiwalowej sceny, Earth Festival pokazuje, co każdy z nas może zrobić dla środowiska - od oszczędzania wody i segregacji śmieci, po wybór nowoczesnych i zeroemisyjnych źródeł energii.

Earth Festival Uniejów 2023 Oskar Cyms przed Earth Festival 2023: "Staram się żyć zgodnie z ekologią" [WYWIAD]

Niepowtarzalną zabawę gwarantuje koncert, którego myślą przewodnią w tym roku jest hasło "Jak nie my, to kto", bo tylko my sami możemy wpłynąć na zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Wystarczy zmiana kilku nawyków, by zrobić coś dobrego dla planety. "Tę piosenkę stworzyliśmy po to, by szerzyć wśród ludzi pozytywną energię i chęć do działania. Tym bardziej cieszy mnie, że jej tytuł wykorzystywany jest w słusznej sprawie. Bo to właśnie my, nie kto inny, mamy szansę wpłynąć na przyszłość świata" - mówi Mrozu.

Podczas niedzielnego koncertu wystąpią także: Kamil Bednarek, Kayah, Sara James, Daria Marx, Paweł Domagała, Oskar Cyms, bryska, Konin Gospel Choir, a towarzyszyć im będzie Grott Orchestra pod dyrekcją Michała Grotta. Na scenie wiele muzycznych niespodzianek. W repertuarze koncertu znajdą się zarówno przeboje polskie, jak i covery światowych hitów, pochodzących z państw, o których działaniach proekologicznych opowiadać będą prowadzący, Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz. Ekoekspertem festiwalu będzie Dominika Tarczyńska ze Stowarzyszenia Program Czysta Polska. W koncercie pojawią się też scenki kabaretowe w wykonaniu Roberta Górskiego polegające na "zderzeniu się" ekosceptyka z ekoentuzjastą.

Ekomiasteczko i kino festiwalowe

"Tegoroczny festiwal składa się z dwóch dni dobrej energii płynącej z edukacyjnych, proekologicznych aktywności dla dzieci i dorosłych" - zapowiadają organizatorzy. Na uczestników czekać będą m.in. polski autobus wodorowy, ekokonkursy z nagrodami, warsztaty m.in. z pozyskiwania energii z OZE, domowych sposobów na recykling, malowanie ekotoreb, tworzenia obrazków z mchu czy budowania domków dla owadów, warsztaty modowe z Dagmarą Radzikowską pod hasłem "Daj ubraniom drugie życie", rowery produkujące energię, malowanie muralu farbą pochłaniającą smog, stoisko z sadzeniem roślin antysmogowych, sportowe wyzwania w wirtualnej rzeczywistości czy warsztaty kulinarne.

Atrakcje w miasteczku mają na celu dostarczenie odwiedzającym dobrej energii płynącej z aktywności, a także wiedzy ekologicznej w zakresie odnawialnych źródeł energii i zielonej transformacji. Organizatorzy chcą inspirować do drobnych, pozytywnych zmian na lepsze, które razem przyczynią się do stworzenia czegoś wielkiego. W myśl hasła "Czysta Polska zaczyna się w twoim domu", które przyświeca również tegorocznej kampanii edukacyjnej Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Premierowe spoty zobaczymy podczas niedzielnego koncertu.

Na sobotę zaplanowano także kino Earth Festival, podczas którego emitowane będą filmy z biblioteki BBC Earth oraz produkcje z portfolio Telewizji Polsat.