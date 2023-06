Raper, który podbił listy przebojów w Polsce. Kim jest Liber?

Kim jest Liber?

Liber , a właściwie Marcin Piotrowski, to jeden z czołowych polskich raperów i producentów muzycznych w Polsce. Muzyk rozpoczął karierę w 1999 roku w zespole Ascetoholix, którego był współzałożycielem

W październiku 2001 r. ukazał się pierwszy oficjalny album "A". Na płycie znalazł się utwór "Już dawno", który został wykorzystany w ścieżce dźwiękowej do filmu "Blokersi" w reżyserii Sylwestra Latkowskiego. Kolejnym sukcesem był album "Apogeum" (2003 r.) i utwór "Suczki" z udziałem Mezo i Szada, jednego z członków formacji Trzeci Wymiar .

Jego pierwszy solowy album "Bógmacher" ukazał się w 2004 r. Dopiero siedem lat później Liber oficjalnie opuścił skład zespołu Ascetoholix i zaczął rozwijać karierę solową. Decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę. Był to wstęp do szerszej współpracy z takimi gwiazdami jak Natalia Szroeder, Gosia Andrzejewicz, Mezo , Wojciech Łuszczykiewicz i Sylwia Grzeszczak , z którą wydał album studyjny "Ona i on". Prywatnie Marcin Piotrowski i Sylwia Grzeszczak są małżeństwem od 2014 r. Para bardzo dba o prywatność swoją i ich córki Bogny.

Liber jest trzykrotnym laureatem nagród Eska Music Awards w kategoriach Artysta roku (2009 i 2010 r.), Album roku (2009 r.) i Najlepszy artysta (2013 r.).

Liber - największe przeboje

Liber w całej karierze nagrał mnóstwo znanych utworów. Największe przeboje artysty to przede wszystkim piosenki "Winny", "Mijamy się", "Aniele", "Nowe szanse", "Co z nami będzie", "Teraz Ty", "Wszystkiego na raz" czy "Dobre myśli". Jego utwór "Czyste szaleństwo" stał się jednym z przebojów podczas mistrzostw Europy w 2012 roku w piłce nożnej rozgrywanych w Polsce i Ukrainie.

Liber i Mezo w 2023 r. powrócili z nową wersją hitu "Aniele". Artyści chcieli w wyjątkowy sposób uczcić 20. rocznicę wydania słynnego przeboju. Nie spodziewali się jednak, że odświeżony utwór "Jakie masz dziś plany?" aż tak zachwyci polskich internautów. W ciągu trzech miesięcy teledysk obejrzano już ponad 7 mln razy.

Liber na koncercie Disco pod Gwiazdami 2023

Liber wystąpi na koncercie Disco pod Gwiazdami 2023 w Białymstoku. Na scenie zlokalizowanej na kampusie Politechniki Białostockiej w piątek 23 czerwca zaprezentują się również Doda , Viki Gabor, Daria Marx, Kasia Wilk, Olivia Adams , ATC, Mikolas Josef, Oskar Cyms, Mezo, Velvet , Loona, Fun Factory, Skolim, Minelli , Akcent, Komodo & Thomas Sykes, Thomas Anders & Modern Talking i Ricchi e Poveri .

Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny. Transmisję na żywo z koncertu Disco pod Gwiazdami 2023 będzie można oglądać na antenie telewizji Polsat. Początek o godz. 20.

