Zespół Komodo znany jest ze swoich setów dj'skich i tanecznego show. Ich muzyka to połączenie muzyki house oraz electro, wzbogacone o elementy rocka i popu. Utwory uzupełnia własny wokal, a charakterystyczna mieszanka stylów to znak rozpoznawczy zespołu. Ten od lat odnosi sukcesy nie tylko w Polsce, ale również na rynku międzynarodowym. Jakie są najpopularniejsze utwory Komodo?

Zespół Komodo: wokaliści i skład formacji

Zespół Komodo powstał w 2007 roku. Założyli go Alex Red, Yash i Tom Sanders. Kim są członkowie zespołu? Alex Red to pseudonim Darka Odrzywołka. Ten to jeden z niewielu DJ'ów w Polsce tworzących profesjonalne mashupy, grane na całym świecie i wielokrotnie umieszczane w setach najbardziej medialnych dj'ów świata.

Yash, czyli Jonasz Brzeźniak, to główny producent muzyczny w zespole. To on jest odpowiedzialny za większość kompozycji zespołu Komodo. Zanim na dobre rozpoczęła się jego kariera, Yash od najmłodszych lat grał najpierw w orkiestrze. Jednak finalnie wybrał świat muzyki elektronicznej, szlifując swój talent na Commodore Amiga.

Zespół Komodo nie istniałby także bez Toma Sandersa. Tomasz Piasecki w Komodo tworzy od samego początku istnienia grupy i pochodzi z tej samej miejscowości co Yash. Tom Sanders jest głównym reżyserem teledysków grupy. Swoją przygodę z muzyką zaczął podobnie jak Yash. Możliwość tworzenia własnych piosenek w domu odkrył dzięki jednemu z programów komputerowych do tworzenia muzyki.

Zespół Komodo: utwory

Komodo największą popularność zdobyło za sprawą klubowej wersji przeboju "(I Just) Died In Your Arms" z lat 80. Nowa wersja przez 63 tygodnie utrzymywała się na liście najczęściej odtwarzanych utworów w polskich stacjach radiowych.

Odświeżony numer stał się jednym z przebojów wakacji, uzyskując status poczwórnej platyny. Z wynikiem ponad 116 mln odsłon zespół dołączył do nielicznego grana polskich wykonawców, którzy przekroczyli barierę 100 mln odsłon. Niezwykle ciężka praca bardzo się opłaciła, bo zespół Komodo pojawił się na scenie podczas Polsat SuperHit Festiwal.

Znany utwór zespołu Komodo to także "Run to You". Przeróbka przeboju Bryana Adamsa ( posłuchaj ) to pierwsza współpraca tria z norweskim wokalistą Isakiem Heimem, znanym z piosenki "Kind of Love" duetu Rat City. Singel stał się też przebojem w Polsce i dotarł do 5. miejsca listy najpopularniejszych utworów w stacjach radiowych oraz zdobył certyfikat platynowej płyty. Najpopularniejsze piosenki Komodo to również:

Rush of Blood

Heaven

The Wind Of Love

Miami Deja Vu

Send Me an Angel

Dancing

Keep Control

Blue Suede Shoes

I'm Not Missing

Zespół Komodo w ostatnim czasie postanowił rozwinąć swoje muzyczne skrzydła. Stąd, po wielu latach współpracy z zagranicznymi muzykami, grupa postanowiła skoncentrować się na tworzeniu nowych przebojów z polskimi artystami. Tak powstał między innymi utwór "Alone", w którym wystąpiła znana wszystkim Roksana Węgiel.

23 czerwca w Białymstoku odbędzie się już siódma edycja kultowego "Disco Pod Gwiazdami". Podczas imprezy będzie można posłuchać Komodo na żywo. Obok Komodo pojawią się gwiazdy zagraniczne i wykonają hity muzyki dyskotekowej, a wszystko to będzie można zobaczyć w Polsacie na żywo. Transmisja rozpocznie się o godzinie 20:00.