To właśnie 25-lecie "Not That Kind" Anastacia ( sprawdź! ) świętować będzie podczas wielkiej europejskiej trasy w 2025 r. Amerykanka pojawi się też w Polsce, gdzie ma wielu fanów. Koncert odbędzie się 30 marca 2025 r. w Klubie Stodoła w Warszawie.

Przypomnijmy, że jej debiut w USA była ogromną klapą. Album dotarł ledwo na 168. miejsce na listach przebojów i szybko z nich spadł. Sprzedało się zaledwie 15 tysięcy egzemplarzy. Inaczej było w Europie i Nowej Zelandii, bo tam charakterystyczny głos wokalistki bardzo się spodobał. W Norwegii, Szwajcarii czy Niemczech album był na pierwszych miejscach zestawień.

W Polsce triumfy święciła przede wszystkim piosenka "I'm Outta Love". Popularność w późniejszym czasie zdobyły także utwory "Left Outside Alone", "Sick and Tired", "Paid My Dues" i "Boom" (oficjalna piosenka mundialu 2002 w Korei Południowej i Japonii).

Anastacia - jej karierę wyhamowały poważne problemy zdrowotne

Nie wiadomo, jak potoczyłaby się jej kariera, gdyby nie kilkukrotne przerwy związane z problemami zdrowotnymi. Od 13. roku życia Anastacia cierpi na chorobę Leśniowskiego-Crohna. Po wydaniu zaledwie dwóch płyt, w 2003 roku, gdy jej nazwisko stało się rozpoznawalne, u wokalistki wykryto raka piersi.

Pomogły jej wówczas zabieg chirurgiczny i radioterapia, a media na całym świecie żyły jej chorobą i wspierały piosenkarkę w walce o zdrowie. Do tego doszły jeszcze problemy z sercem - zdiagnozowano u niej częstoskurcz nadkomorowy.

Gdy wokalistka doszła do zdrowia i zaczęła znów nagrywać, wydała trzy premierowe albumy. W 2013 roku doszło do nawrotu raka piersi (tym razem choroba zaatakowała z jeszcze większą mocą), a Anastacia musiała poddać się podwójnej mastektomii. Wkrótce skorzystała także z możliwości rekonstrukcji piersi i od kilkunastu lat jest propagatorką dbania o zdrowie i samobadań kobiet.

Pod koniec 2021 r. przypomniała się szerszej publiczności w australijskiej wersji programu "The Masked Singer", który wygrała - kryła się pod maską wampira. Wtedy zasugerowała, że album "Evolution" z 2017 r. może być ostatnim w jej karierze, a w przyszłości raczej będzie wypuszczała pojedyncze single.

Tak Anastacia wygląda obecnie - zdjęcie z 9 czerwca 2024 r. Franziska Gora/Jan Huebner / imago sport Agencja FORUM

Ostatecznie we wrześniu 2023 r. wydała płytę "Our Songs" zawierająca angielskie wersje niemieckich hitów z dorobku takich wykonawców, jak m.in. Scorpions, Tokio Hotel, Die Toten Hosen, Alphaville, The Kelly Family czy Peter Maffay. Krytycy chwalili mocny głos wokalistki, jednak dość zgodnie uznali, że to głównie ciekawostka dla zagorzałych fanów z Niemiec. Jeden z recenzentów wprost uznał, że "każda z 12 piosenek jest lepsza w oryginale".



Anastacia w trakcie swojej blisko 25-letniej kariery sprzedała ponad 50 mln płyt. Współpracowała z takimi gwiazdami, jak m.in. Paul McCartney, Elton John, Michael Jackson, Luciano Pavarotti, Celine Dion, Jamiroquai i Eros Ramazzotti.

