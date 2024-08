Powieść zatytułowana "A Girl Called Girl" powstała, gdy Taylor Swift miała zaledwie 14 lat . Artystka wspominała, że do napisania powieści zainspirowała ją nuda - większość jej przyjaciół była wówczas poza miastem, co dało jej czas na rozwijanie swoich literackich ambicji.

"Widzowie będą mogli zajrzeć do kuluarów "The Eras Tour", co z pewnością będzie dla nich fascynującym doświadczeniem" - zdradziło źródło bliskie produkcji. Dokument ma również pokazać proces tworzenia najnowszego albumu Swift "The Tortured Poets Department", który miał swoją premierę 19 kwietnia. Data premiery dokumentu nie została jeszcze ujawniona.