Jej kariera rozpoczęła się w czasie, gdy przyszła gwiazda lat 80., uczęszczała jeszcze do szkoły katolickiej. Na pozowanie topless do tabloidu "The Sun" zgodzili się jej rodzice, jednak niezbyt dobrze przyjęto to w konserwatywnej placówce. Co ciekawe, po latach Samanthę wybrano "dziewczyną ze strony 3 wszech czasów" - to właśnie w tym miejscu w gazecie pojawiały się zdjęcia niekompletnie ubranych modelek.

Zdobyta popularność dała jej kontrakt płytowy - debiutancki singel "Touch Me (I Want Your Body)" podbił listy przebojów w Europie, Ameryce Północnej i Australii. Pierwsze trzy płyty: "Touch Me" (1986), "Samantha Fox" (1987) i "I Wanna Have Some Fun" (1988) przyniosły jej kolejne hity. W 1988 r. wokalistka zdobyła nominację do Brit Awards.