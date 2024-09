Lou Lou Safran to 18-letnia córka pochodzącej z Poznania Natalii Safran i jej męża Petera Safrana, brytyjskiego producenta filmowego pracującego w Hollywood. Sama podkreśla, że w sercu czuje się w stu procentach Polką, a wśród swoich największych inspiracji wymienia Jacka Kaczmarskiego, Zbigniewa Wodeckiego, Jacka Różańskiego i Tomasza "Lipę" Lipnickiego (Illusion, Lipali).

Na liście jej muzycznych fascynacji znajdują się również Jeff Buckley, Eddie Vedder, Bruce Springsteen, Alex Turner, Triggerfinger, Deftones i America.

- Są to różne klimaty, ale Alex Turner ma w swojej twórczości sporo poezji. Jeden z moich ulubionych polskich zespołów rockowych, czyli Illusion też ma przepiękne teksty piosenek. Myślę, że poezja nadaje się do każdego gatunku - mówiła w rozmowie z Interią.

Lou Lou Safran "oniemiała ze szczęścia". Tak sobie poradziła w Opolu

18-latka na tegorocznym Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu wystąpiła w konkursie Debiuty jako najmłodsza uczestniczka, mierząc się z przebojem "Pod Papugami" Czesława Niemena.

"Nie wiem czy byłam bardziej oniemiała ze szczęścia, czy tremy. Czesław Niemen jest moją niedoścignioną muzyczną inspiracją od kiedy tylko pamiętam, a 'Pod Papugami' to jeden z najpiękniejszych utworów świata. Do tego występ na legendarnej opolskiej scenie, na której rozpoczynali karierę wszyscy moi ukochani polscy artyści, i to u boku znakomitej orkiestry Adama Sztaby, to było gigantyczne wyzwanie" - wspomina Lou Lou.

Prosto z Opola poleciała do Los Angeles kręcić "Dziewczynę na motocyklu", nowoczesną wersję kultowego filmu lat 60. z Alainem Delonem i Marianne Faithfull. Włosy Lou Lou ufarbowane zostały do roli z ciemnego brązu na blond, zaprojektowany został dla niej specjalnie do filmu czarny skórzany kombinezon, a do jazdy aktorki na tytułowym motocyklu, swojego Harleya Davidsona 1967 pożyczył do filmu sam Austin Butler, świeżo po pracy nad swoim filmem "Motocykliści". Zdjęcia kręcone były na pustyni w Joshua Tree, w kanionie Topanga i w Malibu, a ojca aktorki gra w filmie legenda kalifornijskiego surfingu i skatingu Steve Olsen.

"Z Opola prosto na pustynię - nie mogłam uwierzyć, że to się wszystko naprawdę dzieje. Tyle, że świeżo po festiwalowej intensywności i próbach z orkiestrą, ledwo trzymałam się na nogach pod koniec pierwszych dni na planie filmu, szczególnie po treningach jazdy motorem z kaskaderami" - opowiada Lou Lou Safran, która pod koniec lipca zaliczyła swój drugi występ w legendarnym klubie The Troubadour w Los Angeles (to tam swoje pierwsze kroki stawiali m.in. Buffalo Springfield, Joni Mitchell i Fiona Apple).

Na pożegnanie lata młoda wokalistka wypuściła teledysk do piosenki "Cinnamon (On The Rocks)" ( sprawdź! ), w której opowiada o uczuciach po bolesnym zawodzie miłosnym.

"Czy zdrada nosi się na różowo, czy żółto i jakiego odcienia błękitu jest głęboki smutek? Artystka maluje obraz melancholii z zaskakującą liryczną zwiewnością, nieodpartą melodyjnością i poetycką dojrzałością, która chwilami odbiera oddech" - czytamy w informacji o utworze.

Lou Lou Safran • Cinnamon (On The Rocks)

W nagraniach piosenki "Cinnamon (On The Rocks)" wokalistkę wsparli jej wujek, Mikołaj Mick Jaroszyk (instrumenty klawiszowe), basista Łukasz Gronowski (Heavyquake, Adam Stachowiak) i perkusista Jeremiasz Baum (The Materia, eks-CETI).

To kolejny już zwiastun debiutanckiej płyty artystki - "How To Hang Out With Friends Like Nothing's Wrong"- która ma ukazać się pod koniec jesieni tego roku.

- Wypuściłam już 6 singli, więc jest to przedsmak całości. Będzie więcej rockowych piosenek, bardziej poetyckich ballad i znajdzie się też parę akustycznych [utworów]. Mam na płycie trochę wszystkiego - zdradziła Lou Lou w rozmowie z Interią.



Kariera Lou Lou Safran w Hollywood. Ujawniła, jakie ma najbliższe plany

Lou Lou Safran to nie tylko wokalistka, kompozytorka i gitarzysta, ale i aktorka. Na wielkim ekranie debiutowała już jako 8-latka. Zagrała wówczas w romansie Nicholasa Sparksa "Wybór" jako córka pary bohaterów - w tym filmie pojawiły się piosenki "Daylight" (posłuchaj!) zaśpiewana przez Natalię Safran i "Black Betty" w wykonaniu Natalii i jej brata Mikołaja Jaroszyka, z którym tworzą duet The Forevers.

Lou Lou pojawiła się też jako sierota prześladowana przez lalkę w "Annabelle: Narodziny zła" (najbardziej kasowa część z uniwersum horroru "Obecność") i małej rólce w filmie akcji DC Studio "Shazam: Furia Bogów".

Obecnie ruszyła zdjęcia do filmu "Maculate", w którym zagra pierwszoplanową rolę młodej damy o dość nagannym zachowaniu i prawdziwie napiętym kalendarzu.

Lou Lou Safran o Debiutach w Opolu i karierze w Hollywood INTERIA.PL