Tito Jackson był członkiem rodzinnej grupy The Jackson Five (później nazwę skrócono do The Jacksons), w skład której wchodzili także jego bracia Jackie, Jermaine, Marlon i Michael. Do przebojów zespołu należą piosenki "ABC", "I Want You Back" i "I'll Be There". Największą karierę z braci zrobił Michael Jackson, obwołany Królem Popu.