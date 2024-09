Rodzina Kory zadbała, by jej miejsce spoczynku było równie wyjątkowe jak ona sama. Początkowo grób zdobił duży portret artystki w czerwonej ramie, otoczony altaną z kwiatami. Wokół grobu ustawiono karmnik dla wiewiórek. W 2021 roku nagrobek przeszedł metamorfozę - pojawiła się nowa płyta z rzeźbą autorstwa Moniki Osieckiej, na której wyryto imię KORA, datę jej urodzin oraz symbol nieskończoności.

W lipcu 2024 roku, przed szóstą rocznicą śmierci artystki, mąż Kory, Kamil Sipowicz, zlecił postawienie metalowej ławki przy grobie. Niestety, to właśnie ona stała się źródłem sporu z zarządem cmentarza.

Według zarządu cmentarza ławka postawiona przy grobie Kory nie spełnia wymogów dotyczących wymiarów. Jak poinformował Kamil Sipowicz, urzędnicy zgłosili, że ławka jest o pięć centymetrów za duża, co czyni ją nieprzepisową. Mimo że fani Kory regularnie odwiedzają jej grób, nie zgłaszając żadnych zastrzeżeń co do ławki, zarząd cmentarza upiera się przy konieczności jej usunięcia - tak twierdzi Kamil Sipowicz.