Muzyczne gwiazdy na prezentacji wiosennej ramówki Polsatu

Agnieszka Kaczorowska zdecydowała się na powrót do popularnego programu "Taniec z gwiazdami". Szczegóły zdradziła podczas programu "halo tu polsat" jeszcze w grudniu 2024 roku. Na prezentacji ramówki telewizji Polsat zatańczyła.

7 marca 2025 roku zobaczymy "Must Be The Music" w nieco odświeżonej formie, a w składzie jury zasiądą nowe osoby - Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka i Miuosh.