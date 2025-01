Maryla Rodowicz to gwiazda polskiej estrady, która ma za sobą wiele burzliwych związków. Była ukochaną m.in. Daniela Olbrychskiego, Andrzeja Jarosiewicza czy Krzysztofa Jasińskiego. Później przez wiele lat pozostawała w szczęśliwym małżeństwie z Andrzejem Dużyńskim. Para stanęła na ślubnym kobiercu w 1989 r., a fanom wydawało się, że będzie to miłość aż do grobowej deski.