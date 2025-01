Luna to artystka, która zadebiutowała na polskiej scenie jeszcze w 2018 r., jednak dopiero w 2024 r. usłyszał o niej świat. Gwiazda wystąpiła wówczas w konkursie Eurowizji, reprezentując nasz kraj z piosenką "The Tower". Całe życie przygotowywała się do tego momentu - od dziecka pracowała na to, aby znaleźć się w miejscu, w którym jest teraz. Poświęciła muzyce lata swojej młodości, lecz tworzenie piosenek nie jest dla niej wyłącznie obowiązkiem zawodowym, ale głównie pasją.

Latami pracowała na swój sukces. Luna poświęciła całe życie muzyce

"Tak naprawdę całe moje życie kręciło się wokół muzyki, wokół kreatywności, tworzenia i rozwoju muzycznego, artystycznego. Już od dziecka pamiętam, że bardzo chciałam pójść do szkoły muzycznej, więc grałam na skrzypcach, na pianinie, później dołączyłam też do chóru w Teatrze Wielkim. I to w zasadzie dało mi obycie ze sceną, z teatrem i z całym światem artystycznym. Tam też uczyłam się śpiewu klasycznego, z czego teraz też czasami chętnie korzystam, tworząc już zdecydowanie bardziej popowe czy rozrywkowe piosenki" - wspomniała w ostatnim wywiadzie z agencją Newseria.

Luna czasami ma ochotę wywrócić swoje życie do góry nogami

Artystka przyznaje, że robi to, co kocha, lecz czasami ma ochotę radykalnie zmienić swoje życie zawodowe. Pasjonują ją różne dziedziny, lecz bez muzyki nie potrafiłaby funkcjonować. "Czasami budzę się rano i myślę sobie, że chciałabym na przykład zająć się czymś zupełnie innym, być tancerką albo gotować i mieć własną restaurację, ale myślę, że przecież całe życie poświęciłam na to, żeby być muzykiem, artystą i to jest niesamowite" - podkreśla Luna.

"Zresztą inaczej bym też nie potrafiła, bo to jest coś, co jest moją największą pasją i jest w moim sercu, więc zawsze będę wracać do muzyki, ona zawsze będzie wokół mnie. Śpiewanie, tworzenie albumów i koncertowanie jest czymś takim, co zawsze pozostanie mi bardzo bliskie i nigdy od tego nie odejdę, bo nawet nie potrafiłabym. Ale też czasami wręcz mnie to tak przeraża, że całe moje życie było wokół tego" - dodaje artystka.

Luna chciałaby rozwijać się na różnych płaszczyznach. Nie tylko muzyka jest dla niej ważna

Luna nie ma w zanadrzu konkretnego planu, gdyby nagle zrezygnowała z tworzenia muzyki. Otwarcie mówi jednak o tym, że chce rozwijać swoje inne zainteresowania. Gdyby los zmusił ją do całkowitego porzucenia kariery wokalistki, z pewnością znalazłaby w sztuce inne miejsce dla siebie.

"Ja nie myślę w kategorii planu B, na zasadzie, że mi plan A nie wyjdzie, nie w ten sposób. Ja w ogóle jestem bardzo kreatywną osobą, cenię sobie tworzenie, mam bardzo wiele pasji i wiele zainteresowań, więc myślę sobie, że chciałabym to gdzieś też w przyszłości połączyć. Nie zajmowałabym się może wyłącznie muzyką, ale też rozwijałabym się jako artystka. Po prostu można też różne inne ciekawe rzeczy robić, na przykład chciałabym kiedyś zrobić film albo napisać książkę" - podsumowała była reprezentantka Polski na Eurowizji w rozmowie z Newserią.

