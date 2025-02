Legenda muzyki rockowej ostro o występie Kendricka na Super Bowl. "Totalna bzdura"

Super Bowl 2025 za nami. Podczas muzycznej przerwy największego sportowego wydarzenia Stanów Zjednoczonych zaprezentował się tym razem Kendrick Lamar . Choć raper starannie przygotował swoje show, nie każdemu przypadł do gustu. Noel Gallagher z zespołu Oasis udzielił wywiadu dla TalkSPORT, w którym nie szczędził słów krytyki.

Gallegher z zespołu Oasis wyjawił, że nie oglądał całego występu Kendricka Lamara. Wytrwał jedynie przez pierwsze dwie minuty, a potem zdecydował się wyłączyć. "Musiałem to wyłączyć. To był totalna bzdura. Nie oglądałem, po prostu wyłączyłem. Było tam jakieś 300 osób wychodzących z auta przez pierwsze dwie minuty" - narzekał artysta.

Wokalista przyznał, że podczas Super Bowl zazwyczaj prezentują się artyści, których nie słucha na co dzień. Z tego powodu nie ma w zwyczaju oglądać ich występów. "Nie lubię tej całej bzdury związanej z występami podczas Super Bowl. To głównie artyści, których nie lubię. Nigdy tego nie oglądam, nie interesuje mnie to" - wyjawił.