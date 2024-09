Jeden z najważniejszych boysbandów w historii popu znów zagra

Las Vegas to miejsce, gdzie odbywają się największe muzyczne rezydencje, a teraz do grona goszczących tam gwiazd dołączają New Kids on the Block. Jeden z najważniejszych zespołów w historii popu, który na przełomie lat 80. i 90. zdobył ogromną popularność, a ich hity, takie jak „The Right Stuff”, „Step by Step” czy „Hangin’ Tough”, do dziś są kochane przez fanów na całym świecie.