Kelnerka udzieliła komentarzu portalowi Music Mayhem i stwierdziła, że 20 tys. dolarów napiwku odmieniło jej życie: "Idąc do pracy w Wigilię, byłam taka smutna, że musiałam zostawić moją córeczkę. Nie zdając sobie sprawy, że Bóg wyśle mi świąteczny cud. To zdecydowanie najbardziej skromny, osobisty celebryta, jakiego miałam przyjemność spotkać. Zmienił moje życie w Wigilię i zawsze będę wdzięczna. Dziękuję ci bardzo, Austin".

Dodała, że był to dla niej niezwykły moment: "To postawiło mnie w sytuacji, w której przynajmniej mogłam znaleźć sposób na dojazd do pracy i opłacenie czynszu oraz zaoszczędzenia trochę. Staram się zaoszczędzić, aby rozpocząć własny biznes, aby nie musieć dalej pracować na dwóch etatach i móc spędzać więcej czasu z moją córką. Sytuacja była niezwykle trudna, a to było prawdziwym błogosławieństwem, którego nie potrafię w pełni wyrazić słowami. Sama wizyta była absolutnie niesamowita i to coś, o czym mogę rozmawiać i pamiętać przez resztę swojego życia."