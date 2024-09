Jednym z nich był Filip Płażalski, dobrze znany polskim telewidzom. W 2021 r. zachwycił jurorów i widzów "Mam talent" , gdzie Agnieszka Chylińska nazwała go "Ronaldo polskiej opery". Dwa lata później pojawił się w szóstej edycji "The Voice Kids", przekonując do siebie Tomsona i Barona z grupy Afromental oraz Cleo. To właśnie do jej drużyny zdecydował się dołączyć Filip Płażalski, który ostatecznie z programem TVP pożegnał się na etapie Bitew.