Jak już informowaliśmy, w nowej edycji "Must Be The Music" uczestników oceniać będzie całkowicie zmienione jury: Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel Bułecka (Zakopower) i Miuosh. Muzyczny show Polsatu poprowadzą Maciej Rock (jedyna osoba ze składu poprzednich edycji), Patricia Kazadi i Adam Zdrójkowski.

Program rusza 7 marca i będzie pokazywany w piątki o godz. 20.

Miłosz Skierski w "Must Be The Music": Jestem trochę zdenerwowany

Na profilach "MBTM" w mediach społecznościowych pojawiają się przedpremierowo pierwsi kandydaci do sławy. Wśród nich znalazł się m.in. Miłosz Skierski.

"Jestem trochę zdenerwowany, ale zapraszam was serdecznie do oglądania" - zapowiedział 16-latek.

"Indywidualista, który podąża własną drogą i szuka wciąż nowych doznań. Jego przeżycia i poznawanie świata dostarczają mu prawdziwych emocji podczas wykonywanych utworów i jednocześnie inspirują go do sięgania wciąż po więcej, dotykając w tym jego duszy. Za każdym razem, kiedy stoi na scenie, potwierdza, że to scena jest miejscem, w którym czuje się prawdziwy i wolny" - tak Miłosza przedstawia jego oficjalna strona internetowa.

"Największy błąd Dawida Kwiatkowskiego". Kim jest Miłosz Skierski?

Pod koniec 2021 r. dał się poznać szerszej publiczności w preselekcjach do Eurowizji Junior. W konkursie zajął wówczas drugie miejsce, przegrywając jedynie z Sarą James.

Wziął też udział w szóstej edycji "The Voice Kids" (2023), gdzie trafił do drużyny... Dawida Kwiatkowskiego, obecnego jurora "Must Be The Music". W najlepszej trójce trenera znaleźli się Leon Olek, Martyna Gąsak i Miłosz Skierski. Do ścisłego finału zabrał swoją jedyną wokalistkę, co mocno rozczarowało wielu widzów. Nie brak było głosów, że to największy błąd Kwiatkowskiego.

"Byli lepsi, dużo lepsi", "Zawiodłam się trochę", "Szkoda, że Miłosz nie wygrał", "Czy wy jesteście poważni?", "Ryczę, czemu oni nie wzięli ciebie", "Mam załamkę", "Ten finał to pomyłka", "Chyba najgorsza decyzja Dawida jaką podjął" - pisali rozczarowani fani Miłosza Skierskiego.

Po programie wypuścił piosenki "Maska", "Nasz głos", "Bukiety róż", "Mogę latać", "Królowa i król". Pod koniec 2024 r. przypomniał o sobie świątecznym duetem z Anastazją Maciąg - "Merry Christmas kc". Opiekę menedżerską nad 16-latkiem sprawuje Kevin Mglej, producent i mąż Roxie Węgiel. Z kolei wspomniana Anastazja Maciąg jest przyjaciółką Roxie, która zaśpiewała na jej ślubie z Kevinem.