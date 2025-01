To właśnie wtedy Bogusław Mec został zwycięzcą opolskiego festiwalu, wykonując swój największy przebój " Jej portret " z muzyką Włodzimierza Nahornego i tekstem Jonasza Kofty . Po wielkim triumfie w Opolu Czesław Niemen zaprosił Meca do wspólnej trasy koncertowej po Polsce, a potem było już tylko lepiej. Machina popularności ruszyła, a potwierdza to fakt, iż Mec śpiewał w duetach z Anną Jantar i Ireną Jarocką , współpracował też z większością polskich orkiestr.

Od 2001 roku Bogusław Mec chorował na białaczkę. Na scenę, po przerwie na leczenie i zadbanie o zdrowie, powrócił w 2005 roku - to właśnie wtedy utwór "Jej portret" wybrzmiał szczególnie nostalgicznie i radośnie. Wówczas muzyk wykonał piosenkę w duecie z Anną Marią Jopek , a występ ten był pośrednim przyczynkiem do kontynuowania kariery. W 2008 roku ukazała się ostatnia płyta Bogusława Meca, zatytułowana " Duety ". Krążek zawierał 13 hitów w nowych aranżacjach oraz jeden premierowy utwór. Artysta śpiewał je między innymi z Krzysztofem Kiljańskim , Peterem Getzem i Justyną Steczkowską .

Bogusław Mec jest kojarzony z muzyką liryczną, nastrojową i delikatną, jednak artysta miał również w swoim repertuarze muzykę w stylu country, rock'n'rolla czy takie przeboje jak chociażby " Speedy Gonzales " z lat 60. W latach 80. Mec mieszkał w Stanach Zjednoczonych - wrócił też do ukochanego malarstwa, którego uczył się w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi. Co ciekawe, na początku lat 90. otworzył w Sztokholmie wystawę swoich prac malarskich, występował też w serii recitali " Śpiewający wernisaż ", w których łączył piosenkę i malarstwo.

"On miał swój styl, swoje spojrzenie i jeszcze Bóg dał mu barwę głosu, taką nie do podrobienia. (...) Pracował nad repertuarem w taki sposób, żeby nie robić byle czego. Za to go bardzo ceniłem, że warsztatowo jest bezbłędny. Natomiast był tak szalony prywatnie, że nie wiedziałem jak może zebrać się w sobie, żeby rzeczywiście narzucić sobie taką dyscyplinę wykonawczą" - przyznał Krzysztof Cwynar, przyjaciel Meca, piosenkarz i kompozytor, dodając jednocześnie, iż Bogusław potrafił malować utwory muzyczne, a to wszystko dzięki temu, że był perfekcjonistą z żartobliwym dystansem.