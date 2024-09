Po sukcesach filmów "A Hard Day’s Night" i "Help!", w których wcieleli się w samych siebie, słynna "czwórka z Liverpoolu" miała pomysł, by wcielić się w słynne postacie ze Śródziemia. W 1960 roku rozważali ekranizację "Władcy Pierścieni" J.R.R. Tolkiena, jednak projekt nigdy nie doszedł do skutku.