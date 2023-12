Tegoroczna europejska trasa Beth Hart nie odbyła się w zaplanowanym terminie. Do wszystkich mających bilety na koncerty 22 listopada (Szczecin), 23 listopada (Wrocław) oraz 26 listopada (Gdynia), kilka dni przed występami wysłano następujący komunikat:

"Z przykrością informujemy, że zaistniała ostatnio i utrzymująca się nadal niepożądana reakcja Beth Hart na lek powoduje, że jej tegoroczna europejska trasa nie będzie kontynuowana. Bazując na rekomendacjach lekarzy, pracujemy intensywnie wraz z managementem nad znalezieniem nowych terminów dla koncertów zaplanowanych w ramach tegorocznej trasy".

Beth Hart - Good Times Bad Times (A Tribute To Led Zeppelin)

Beth Hart - Good Times Bad Times (A Tribute To Led Zeppelin)

Dość szybko udało się znaleźć przestrzeń w grafiku artystki. W środę posiadacze wejściówek dostali maile z kolejną datą show. Tak oto:



Siedem lat od premiery "Blue & Lonesome"

Warto też wspomnieć o niedawnej rocznicy jednego z naszych ulubionych pełniobluesowych zespołów. 2 grudnia minęło siedem lat od wydania "Blue & Lonesome" - cover albumu The Rolling Stones.

Na krążku zawarto stonesowe adaptacje piosenek m.in. Howlin' Wolfa, Little Waltera czy Williego Dixona.

Wideo