Jeśli ktokolwiek widział na żywo ZZ Top, ten wie, że panowie potrafili zawładnąć sceną i publicznością. Kolejna taka okazja do doświadczenia rock'n'rollowej, gitarowej energii tego lata w Europie.

Billy Gibbons kilka dni temu ogłosił solową letnią trasę koncertową po starym kontynencie. Towarzyszyć mu będą perkusista Matt Sorum (The Cult, Guns 'N' Roses, Velvet Revolver) oraz gitarzysta Austin Hanks, który już wcześniej współpracował z brodaczem z ZZ Top.

Wideo Billy F Gibbons - She's On Fire

W czerwcu i lipcu panowie odwiedzą 12 krajów, gdzie zagrają 20 koncertów, począwszy od 10 czerwca w szwedzkim Solvesborgu. Gibbons pojawi się też w Finlandii, Norwegii, Danii, Niemczech, Czechach, Austrii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii i Holandii.

EUROPEJSKA TRASA KONCERTOWA BILLY'EGO GIBBONSA:

10 czerwca: Sölvesborg, Sweden Rock Festival, Szwecja

12 czerwca: Tampere, Finland @ Tampere Hall, Finlandia

13 czerwca: Helsinki, House of Culture, Finlandia

15 czerwca: Oslo, Sentrum Scene, Norwegia

17 czerwca: Kopenhaga, Copenhell Festival, Dania

19 czerwca: Hamburg, Grosse Freiheit, Niemcy

20 czerwca: Frankfurt, Batschkapp, Niemcy

21 czerwca: Norymberga, Lowensaal, Niemcy

23 czerwca: Lipsk, Parkbuhne, Niemcy

24 czerwca: Kolonia, E-Werk, Niemcy

25 czerwca: Winterbach, Salier Halle, Niemcy

26 czerwca: Praga, O2 Universium, Czechy

28 czerwca: Wiedeń, Gasometer, Austria

29 czerwca: Zurych, Volkshaus, Szwajcaria

2 lipca: Londyn, O2 Shepard’s Bush Empire, Wielka Brytania

3 lipca: Birmingham, O2 Institute, Wielka Brytania

5 lipca: Albi, Festival Pause Guitare, Francja

6 lipca: Paryż, Olympia, Francja

9 lipca: Weert, Bospop Festivalm, Holandia

11 lipca: Bournemouth, O2 Academy, Wielka Brytania

Bob Dylan i kolejna płyta z bootlegami

Bob Dylan - noblista - powrócił po raz kolejny i to w wielkim stylu - z najnowszą częścią cieszącej się uznaniem serii bootlegów. Znam osoby czekające na nie bardziej niż na "zwykłe" materiały. Album "Fragments - Time Out of Mind Sessions (1996-1997): The Bootleg Series Vol. 17" zawiera zapomniane (błędnie, bo bogate i różnorodne!) piosenki muzyka nagrane w latach 1996-1997.

Wideo Bob Dylan - Not Dark Yet (Version 1)

To zbiór utworów powstałych podczas sesji nagraniowej do płyty "Time Out of Mind". Przypomnijmy, zdobyła ona trzy nagrody Grammy, a magazyn "Rolling Stone" - w 2003 roku - zaklasyfikował ją na 408. miejscu listy 500 najlepszych wydawnictw wszechczasów. Na edycji wydanej po 25 latach od premiery znajdziemy też jedenaście remixów autorstwa Michaela H. Brauera.