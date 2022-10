#121 Pełnia Bluesa. Michał Szczerbiec: Trudno mnie zaszufladkować

Aleksandra Cieślik Pełnia Bluesa

- Nie mam nic przeciwko, że trudno mnie zaszufladkować i stwierdzić jednoznacznie, co gram. Kiedy ktoś o to pyta, muszę zastanowić się i dokładnie wytłumaczyć, jakie elementy odnajdzie w tej muzyce - mówi w rozmowie z Interią Michał Szczerbiec - gitarzysta, wokalista, kompozytor oraz tekściarz. Niedawno wydał album "Quantum", który z powodzeniem sprawdziłby się jako soundtrack do dobrego westernu.

Zdjęcie Michał Szczerbiec w teledysku do utworu "Quantum" / materiały promocyjne