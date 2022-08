Rawa Blues Festival zbliża się wielkim krokami. W tym roku, podczas jubileuszowej 40. edycji, spotykamy się 8 października.

Jedną z tegorocznych gwiazd będzie Eric Gales, często porównywany jest do legendarnego Jimiego Hendrixa. Do takich analogii skłaniać mogą zarówno styl gry na gitarze (lewą ręką na instrumencie dla praworęcznych muzyków), jak i żywiołowe, nieprzewidywalne koncerty. Ale na długiej liście muzycznych inspiracji Amerykanina znajdują się także między innymi: Stevie Ray Vaughan, Eric Johnson, Albert King oraz B.B.King.

- Podczas koncertu na Rawie Blues damy z siebie wszystko. Zagramy utwory z naszej najnowszej płyty "Crown", z której jestem naprawdę dumny. To najbardziej osobisty album spośród wszystkich, które nagrałem - podkreśla.

- Słyszałem wcześniej o tym festiwalu od kolegów z branży i jestem podekscytowany faktem, że będę miał okazję zaprezentować się polskim fanom - dodaje.

Rawa Blues Festival 2022. Kto wystąpi?

Rawa Blues Festival to najstarszy festiwal bluesowy w Polsce, jeden z najbardziej uznanych w Europie i największy na świecie odbywający się "in-door" (pod dachem). Laureat prestiżowej nagrody "Keeping The Blues Alive 2012" w kategorii Festiwal Międzynarodowy, przyznanej przez amerykańską The Blues Foundation. W ostatnich latach, oprócz "Spodka", Rawa Blues gościła w nowoczesnej Sali Koncertowej NOSPR, gdzie odbyły się niezapomniane koncerty takich artystów jak Keb’Mo, Rick Estrin & The Nightcats, Eden Brent czy dwukrotnie Irka Dudka w odsłonach z orkiestrą symfoniczną NOSPR-u oraz z własnym Big Bandem.

W tym roku na Rawie Blues - oprócz wspomnianych wcześniej artystów - zagrają także: Irek Dudek Big Band, Sławek Wierzcholski & Nocna Zmiana Bluesa, Magda Magic Piskorczyk oraz Free Blues Band. Bilety na Festiwal są dostępne w sieci Ticketmaster.

Janiva Magness i album "Hard To Kill". "Retrospekcja mojego życia"

W #114 Pełni Bluesa również o siedmiokrotnej zdobywczyni Blues Music Awards oraz nominowanej do nagrody Grammy Janivie Magness. 24 czerwca ona wydała nowy, autobiograficzny album "Hard To Kill".

- Czuję, że to retrospekcja nie tylko mojego muzycznego życia, ale życia jako całości. Śpiewam o wszystkim tym, co przeszłam - podkreśla.

Nastoletnia ciąża, uzależnienie od narkotyków, alkoholizm, samobójstwo obojga rodziców, przemoc fizyczna i seksualna - artystka porusza między innymi takie tematy.

Muzyka? Trochę bluesa, trochę funku i soulu - wszystko to tworzy spójną, przejmującą całość.