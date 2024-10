Nowy materiał deathmetalowego kwartetu z Kopenhagi zarejestrowano na własną rękę w studiu Starstruck. Miksem "Sad Plight Of Lucifer" w swoim Antfarm Studio zajął się uznany duński fachowiec Tue Madsen (m.in. Meshuggah, Vader, Behemoth, Aborted, Dark Tranquillity, HateSphere, The Haunted, The Black Dhalia Murder i wiele innych). Okładkę następcy albumu "Alpha And The Omega" z 2019 roku zaprojektował hiszpański artysta Alvaro Valverde.

Na swojej nowej płycie Konkhra, która w przyszłym roku obchodzić będzie 35. urodziny, a na przestrzeni lat przechodziła różne brzmieniowe metamorfozy, powraca do brzmienia klasycznego death metalu ze Skandynawii.

Konkhra: Powrót do klasycznego brzmienia

"Na nowym albumie Konkhra wzbogaca swoje klasyczne brzmienie skandynawskiego death metalu o nową intensywność, wracając zarazem do korzeni z mocarną kontynuacją swojego dziedzictwa. 'Sad Plight Of Lucifer' wysadzi was z obuwia!" - czytamy o ósmym longplayu formacji pod wodzą grającego na gitarze wokalisty Andersa Lundemarka.

17 października Duńczycy podzielili się z fanami zapowiadanym od miesiąca singlem "Revolution". "Zabójczy numer!", "Oldskul nigdy nie zawodzi!", "Rewelacja!" - czytamy w komentarzach fanów o premierowej kompozycji Konkhry.

Do singla "Revolution" nakręcono teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Konkhra - Revolution (Official Video)

"Sad Plight of Lucifer" ujrzy światło dzienne 29 listopada. Z tej okazji niderlandzka Hammerheart Records szykuje wersję CD w digipacku, liczne edycje winylowe oraz odsłonę cyfrową.

Konkhra - duńscy pionierzy mocnego uderzenia

Przypomnijmy, że powstała w 1990 roku Konkhra (pierwotnie pod nazwą Vicious Circle w latach 1988-1990) zaczynała od grind / death metalu, by z czasem zająć się ekstremalną odmianą death'n'rolla na wzór szwedzkiego Entombed czy niderlandzkiego Gorefest, flirtując też niekiedy z groove metalem. W latach 90. Konkhra była jedną z najlepiej rozpoznawalnych deathmetalowych grup z Danii, współtworząc tamtejszą scenę wraz z m.in. Illdisposed, Infernal Torment, Iniquity czy Dominus, na gruzach którego powstał słynny Volbeat.

Zwieńczeniem dobrej passy był "Weed Out The Week", trzeci longplay Konkhry z 1997 roku, na którym zagrali Chris Kantos, perkusista Machine Head, oraz słynny amerykański gitarzysta James Murphy (m.in. Death, Obituary, Testament). W 2019 roku zespół powrócił z okresu hibernacji z pierwszą od 10 lat płytą "Alpha And The Omega".

Konkhra - szczegóły albumu "Sad Plight Of Lucifer" (tracklista):

1. "Sad Plight Of Lucifer"

2. "Revolution"

3. "Seven Plagues"

4. "Nothing Can Save You"

5. "The Lesser Key Of Solomon"

6. "August.6 1945"

7. "Artificial Sun"

8. "Magick"

9. "Resurrection Machine"

10. "Gates Of Paradise"

11. "Tentacles Of Madness".



