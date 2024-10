Polski koncert w ramach "The Agressive Progressive Tour" odbędzie się 21 marca 2025 r. w klubie Proxima w Warszawie.

Główną gwiazdą będzie grupa Rivers of Nihil, a na scenie pojawią się także Cynic, Dååth i Beyond Creation.

Przedsprzedaż biletów ruszy 25 października o godzinie 11:00.

Rivers of Nihil na koncercie w Warszawie. Tak wjechali na metalowe salony

Wraz z wydaniem trzeciego w swoim dorobku albumu "Where Owls Know My Name" (zadebiutował na 61. miejscu listy "Billboardu") Amerykanie wjechali na metalowe salony i z każdym kolejnym krążkiem pokazują, że nie stronią od nieoczywistych inspiracji. Zapowiedzią szykowanego na 2025 r. materiału są opublikowane już single "The Sub-Orbital Blues" i "Criminals".

W 2022 r. funkcję głównego wokalisty objął basista Adam Biggs, który przejął mikrofon od Jake'a Dieffenbacha, który rozstał się z zespołem. Skład uzupełniają: Brody Uttley (gitara, klawisze, programowanie), Jared Klein (perkusja) i Andy Thomas (gitara), który na stałe został przyjęty w 2023 r. (wcześniej pełnił funkcję koncertowego muzyka).

Choć Beyond Creation często plasowani są na skraju progresywnego oraz technicznego metalu, to na tle reszty reprezentantów gatunku ekipa z Montrealu wyróżnia się przede wszystkim przystępnością formy. Dorobek zespołu zamyka "Algorythm" z 2018 roku.



Założony pod koniec lat 80. w Miami Cynic od samego początku trzyma się progresywnego kierunku. Już za sprawą swojego mistrzowskiego debiutu "Focus" z 1993 zespół wspiął się na wyżyny progresywnego death metalu, ale czy mogło być inaczej, skoro jego założyciele, Paul Masvidal (gitara, wokal) oraz Sean Reinert (perkusja), maczali palce przy nagraniach "Human" legendarnego Death?

Formacja rozpadła się rok później i powróciła w 2006 roku, a na następnych swoich płytach - "Traced in Air" (2008), "Kindly Bent To Free Us" (2014) oraz ostatnim jak dotąd "Ascension Codes" z 2021, położyła większy nacisk na dopieszczone, wirtuozerskie melodie. W 2020 r. na przestrzeni niespełna 12 miesięcy na fanów spadły dwie tragedie - w styczniu w wieku 48 lat zmarł Sean Reinert, a w grudniu - wieloletni basista Sean Malone. Obecnie u boku Masvidala występują Matt Lynch (perkusja), Max Phelps (gitara, wokal) i Brandon Giffin (bas).

Amerykański Dååth odrodził się po 13 latach przerwy i powrócił z wydaną nakładem Metal Blade płytą "The Deceivers". W szeregach dowodzonej przez gitarzystę Eyala Leviego grupy w 2023 r. pojawili się austriacki perkusista Krimh (Septicflesh, eks-Decapitated), David Marvuglio (bas), Jesse Zuretti (syntezatory, gitara) oraz Rafael Trujillo (gitara). Na nowej płycie "The Deceivers" (2024) gościnnie pojawili się gitarzyści Jeff Loomis (Arch Enemy, Nevermore), Mark Holcomb (Periphery), Dean Lamb (Archspire) i Per Nilsson (Scar Symmetry, Meshuggah).

