"Przynosimy wam zza grobu album z niewydanym materiałem z ostatnich czterdziestu lat oraz świetnym materiałem wideo z naszego ostatniego występu w historii. Koncert, który znalazł się na DVD, został zarejestrowany podczas Baroeg Open Air w naszym rodzinnym mieście Rotterdamie 10 września 2022 roku. Dla ośmiu tysięcy osób obecnych na koncercie wykonaliśmy utwory sięgające demówek z wczesnych lat, aż po ostatni album 'Violent Death Rituals' (2020 r.). To pośmiertne uczczenie naszej 40. rocznicy. Wydanie tego niezwykłego, niewydanego wcześniej materiału na CD i winylu, oraz wspomnianego koncertu na płycie DVD, to świetny sposób na zakończenie naszej przygody lub, mówiąc bardziej dosadnie, na wbicie ostatniego gwoździa do naszej trumny!" - powiedział Stephan Gebédi , grający na gitarze wokalista i założyciel Thanatos, znany także z Hail Of Bullets .

1. "A-Thanasia"

2. "Putrid Existence"

3. "Thou Shalt Rot"

4. "Tied Up, Sliced Up"

5. "Violent Death Rituals"

6. "Corporate Indoctrination"

7. "The Silent War"

8. "They Feed On Fear"

9. "Destruction. Chaos. Creation."

10. "Justified Genocide"

11. "March Of The Infidels"

12. "Unholy Predators".