Trzeci longplay Obsidian Mantra, który miał swą premierę 27 września nakładem opolskiej wytwórni Via Nocturna, zmiksował i poddał masteringowi Filip "Heinrich" Hałucha, basista Masachist, były muzyk m.in. Decapitated i Vesanii. W produkcję "As We All Will" zaangażowano dodatkowo Mateusza Łukasiewicza. Autorem okładki jest hiszpański artysta Pilar Martínez. Za opracowanie graficzne i nowe logo zespołu odpowiada Marcin "Lycan" Smolarek.

"Przetykając agresję i bezkompromisowy ciężar". Obsidian Mantra na drodze ewolucji

"Obsidian Mantra to wielkopolska formacja deathmetalowa założona w 2014 roku. Ich muzyka łączy pulsujące, techniczne riffy z rozmytymi blackmetalowymi motywami. Unikając chwytliwych refrenów i łatwych melodii, zespół pozostaje wierny oldskulowemu death metalowi, nie próbując jednak wskrzeszać minionej epoki. 'As We All Will' jest zarazem wyrazem wyraźnej ewolucji w wyjątkowym podejściu zespołu do death metalu, gdzie na przestrzeni ośmiu gęstych i dynamicznych kompozycji Obsidian Mantra rozwija swoje brzmienie, przetykając agresję i bezkompromisowy ciężar z dysonansem, przy jednoczesnym zagłębianiu się jeszcze bardziej w od zawsze penetrowane obszary" - czytamy.

"Tym razem deathmetalowy groove pozostawia więcej miejsca wybuchom bezlitosnych blastów, podczas gdy blackmetalowe wypływy pojawiają się w surowych, minimalistycznych sekcjach. Dodatkową moc zawartym na płycie utwory przydaje eksperymentalne, dysharmonijne podejście do melodii, wzmacniające napięcie i atmosferę" - sprecyzowano.



"'As We All Will' mierzy się z egzystencjalnymi trudami człowieczeństwa. Album eksploruje nieuchronność cierpienia, uniwersalność lęków i słabości oraz konieczność stawienia czoła ogromowi obojętnego wszechświata jako jednostka i przezwyciężenia samego siebie" - o tekstach zawartych na nowej płycie mówią muzycy Obsidian Mantra.

Następcę albumu "Minds Led Astray" (2020 r.) promuje m.in. premierowy utwór "Cult Of Depression".

"'Cult Of Depression' podejmuje temat współczesnej interpretacji choroby psychicznej. Tekst, będący krytyką trendu idealizującego depresję, analizuje tematykę związaną z rezygnacją z samego siebie, gdzie depresja traktowana jest jako część czyjejś tożsamości, oraz złudne poczucie otuchy odnajdywane we wspólnym cierpieniu" - napisali wielkopolscy deathmetalowcy.

Kompozycji "Cult Of Depression" Obsidian Mantra możecie posłuchać poniżej:

Obsidian Mantra (Pol) - Cult of Depression (Official Music Video 2024)

Obsidian Mantra - progresywny death metal z Wielkopolski

Wielkopolska formacja, której muzyka bywa niekiedy określana progresywnym death metalem, dała się lepiej poznać w 2015 roku za sprawą wydanej niezależnie EP-ki "Burden Brought By Whispers". Debiutancki album "Existential Gravity" z 2017 roku i opublikowany trzy lata później longplay "Minds Led Astray" również trafiły na rynek sumptem zespołu.

Aktualny skład Obsidian Mantra tworzą grający na basie wokalista Kacper Kajzderski, gitarzysta Mateusz Witan oraz (od 2022 r.) perkusista Mateusz Wróbel, muzyk znany także z formacji Faust, Godslut, Egzekutor i Deathspawn, dla którego nowy album "As We All Will" jest debiutem w barwach Obsidian Mantra.



Najbliższe koncerty Obsidian Mantra:

08.11. - Toruń (Dwa Światy)

09.11. - Warszawa (VooDoo Club)

11.11. - Łódź (Wooltura; u boku grup Faust i Godslut)

15.11. - Poznań (Pod Minogą; u boku grup Faust i Godslut)

16.11 - Bydgoszcz (Over The Under; u boku grup Faust i Godslut)

29.11. - Słupsk

30.11. - Szczecin.



Obsidian Mantra - szczegóły albumu "As We All Will":

1. "What Is Not, Is Not"

2. "Cult Of Depression"

3. "Slave Without A Master"

4. "Who Will Become A Murderer"

5. "Condemned To Oppression"

6. "Chaos Will Consume Us All"

7. "Sowers Of Discord"

8. "Weavers Of Misery".



