XX-lecie Klubu Progresja: potrójna celebracja i akcja społeczna. Co przygotowali?

Zespół BOKKA, obchodzący swoje 10-lecie, oraz Tides From Nebula, celebrujący 15 lat istnienia, połączą siły, by 8 grudnia uczcić jubileusz 20-lecia klubu Progresja. Nie zabraknie też gości specjalnych związanych z początkami działalności klubu, takich jak Leash Eye.

BOKKA

Od 10 lat zaskakuje swoim nieszablonowym podejściem do wizerunku, żywiołowymi koncertami, woltami stylistycznymi - od nostalgicznego debiutu zauważonego przez Pitchfork, poprzez energetyczny album "Don't Kiss And Tell", kosmiczny "Life On Planet B", na apokaliptycznym "Blood Moon" kończąc. Pozostając anonimowi od 10 lat działają na własnych, unikalnych zasadach. Mają na koncie cztery świetnie przyjęte albumy, trzy nominacje do Fryderyków, a ich twórczość polecało wiele zagranicznych mediów. Niebanalne podejście do tworzenia wizerunku i muzyki, wykorzystywanie nietuzinkowego, często składającego się z przypadkowych przedmiotów instrumentarium, szybko stało się znakiem rozpoznawczym BOKKI. Potencjał grupy błyskawicznie dostrzeżono poza granicami kraju m.in. na The Great Escape, Colours of Ostrava, Reeperbahn Eurosonic festival, a także w klubach w Brukseli, Pradze czy Budapeszcie.

Grupa jest również ceniona za oprawę wizualną swojej muzyki. Klip do utworu "Walk on A Wire" uzyskał Grand Prix na Polish Music Video Awards, wyróżnienie na Berlin Music Video Awards, a także jako jedyny z Polski zyskał nominację na festiwalu Camerimage pośród artystów takich jak Lykke Li, Harry Styles czy Rammstein. Na rok 2023 przypadają 10. urodziny zespołu, które BOKKA świętuje pod hasłem BOKKA HITS 10!

Tides From Nebula

Od 2008 roku historie dźwiękami pochodzącymi ze światów rocka, prog rocka i post rocka pisze warszawska Tides From Nebula. Przez lata za pisanie i odgrywanie tych historii odpowiadali Adam Waleszyński (gitara), Maciej Karbowski (gitara, instrumenty klawiszowe), Przemek Węgłowski (gitara basowa) i Tomasz Stołowski (perkusja). Od 2019 roku w kapeli nie ma Adama i funkcjonuje ona jako trio. Jeśli podczas słuchania muzyki TFN myślicie o kosmicznych bezkresach albo pięknych pejzażach z morzami i oceanami w tle, skojarzenia te są jak najbardziej na miejscu, bo muzyków warszawskiej kapeli to między innymi interesuje. Zespół miał okazję koncertować za granicą, a w Polsce pracować z samym Zbigniewem Preisnerem, który produkował drugi album "Earthshine".

Leash Eye

Od ponad 25 lat podąża utartą ścieżką wyznaczoną przez hard rock z wpływami stoner i southern metalu. Jest najbardziej rozpoznawalnym polskim zespołem łączącym ciężkie, przesterowane gitary z prawdopodobnie najbrudniejszym brzmieniem organów Hammonda. W ostatnim czasie zespół oddalił się od nowoczesnej metalowej produkcji, stawiając na brzmienia bardziej surowe i organiczne.

"Baw się Bezpiecznie" - akcja społeczna Klubu Progresja

Legendarny warszawski klub muzyczny w tym roku celebruje swoje urodziny nie tylko dużym wydarzeniem muzycznym, ale wychodzi również z ogólnopolską inicjatywą społeczną, skierowaną do branży koncertowej oraz fanów. "Baw się Bezpiecznie" wiąże się z serią paneli dyskusyjnych prowadzonych przez branżowych ekspertów, wypracowaniem dobrych praktyk branżowych i stworzeniem przewodnika koncertowego dla uczestników.

W akcję włączają się agencje koncertowe, kluby muzyczne, partnerzy medialni oraz organizacje pozarządowe. Sami organizatorzy mówią na temat akcji: "20 lat w branży pozwoliło nam obserwować nie tylko piękne momenty i niesamowite koncerty, ale też przeróżne sytuacje i uwagi zgłaszane przez uczestników wydarzeń. W końcu zdecydowaliśmy się stworzyć inicjatywę, która zrzeszałaby organizatorów, którym nieobojętne są takie kwestie, jak jasne zasady uczestnictwa, transparentne regulaminy, odpowiednia ochrona uczestników i brak obojętności na zachowania zagrażające bezpieczeństwu innych. Sprawmy, aby rozrywka była przyjazna dla wszystkich".