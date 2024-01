"Wszystkie z Polski, wszystkie znakomite". Kto jeszcze zagra na Mystic Festival 2024?

Na razie organizatorzy ujawnili, że wśród wykonawców Mystic Festival 2024 pojawią się Bruce Dickinson, Orange Goblin, Suffocation, Lord Of The Lost, Thy Art Is Murder, Asphyx, Satyricon, Accept, Life Of Agony, ITHACA, Sanguisugabogg, Black Gold, Humanity's Last Breath, Biohazard, Leprous, High On Fire, Endseeker, Graveyard, Mysticum, Lamp of Murmuur, Wayfarer, Furia, Chelsea Wolfe, Ghostkid, Vio-lence, Body Count, Sodom, Crystal Lake, LIK, Enter Shikari, Dool, Cage Fight i Hanabie, Kreator, Fear Factory, 1000mods, Insomnium, Gutalax, Evil Invaders, DITZ, Ten56, Villagers Of Ioannina City, Textures, Dödsrit, Massive Wagons, Party Cannon, Gaupa, Skálmöld, Witching, Dvne, Vltimas.

Poznaliśmy również trzech headlinerów - to brytyjska grupa Bring Me The Horizon, Machine Head z USA (z polskim gitarzystą Wacławem "Voggiem" Kiełtyką, liderem Decapitated) oraz jedna z ikon thrash metalu - Megadeth.

Mystic Festival 2024 z nowymi ogłoszeniami. Kto zagra?

Teraz organizatorzy ujawnili kolejnych dziewięciu wykonawców, wszystkich z Polski, reprezentujących różne gatunki ekstremalnego grania.

W Stoczni Gdańskiej pojawią się: Manbryne ("ścinają głowy nihilizmem i rozpaczą"), Sznur ("plujący na bliźnich czystą mizantropią"), owls woods graves ("blackpunkowa chuliganerka"), Embrional ("diabelski death metal"), HellFuck (speed/thrashowy projekt muzyków Embrional), Schizma ("amerykańska mutacja hardcore'u"), Zamilska ("bezlitosna mechaniczna muzyka"), WAVS (alternatywny rock z Krakowa) i Ampacity ("psychodeliczny, postrockowy trip w nieznane").



Mystic Festival 2024 - co już wiemy?

Mystic Festival odbędzie się w dniach 5-8 czerwca 2024 r. na terenie Stoczni Gdańskiej. To dziś jedna z największych metalowych imprez w Europie, której pierwsza edycja odbyła się w 1999 roku. Pod tym szyldem wystąpiły już w Polsce największe gwiazdy metalu i okolic, m.in. Iron Maiden, Judas Priest, Slayer, King Diamond, Slipknot, Nightwish i Celtic Frost.

Bilety są już dostępne w przedsprzedaży w cenie 749 zł (czterodniowy karnet Early Bird) i 1299 zł (czterodniowy karnet VIP).