Podobnie jak w przeszłości, Sopot stanie się na kilka dni stolicą polskiej piosenki. TOP OF THE TOP Sopot Festival 2022 odbędzie się w dniach 16-19 sierpnia 2022 roku.

TOP OF THE TOP Sopot Festival 2022: program imprezy. Kto wystąpi?

Impreza będzie podzielona na kilka tematycznych dni. 16 sierpnia koncert odbędzie się pod hasłem "#YOU ARE THE CHAMPIONS", a scena będzie należeć do m.in. Kayah, Lady Pank, Wilków, grupy LemON, Krzysztofa Cugowskiego. Pojawią się też Kuba Badach, Kwiat Jabłoni, Fisz Emade Tworzywo, Mitch & Mitch, Patrycja Markowska, Smolasty, Julia Pietrucha, Łukasz Zagrobelny, Jary Oddział Zamknięty, Cornelia Jakobs. Organizatorzy zapowiadają, że będzie to "muzyczna opowieść o miłości, przyjaźni, empatii, pomocy potrzebującym"

Kolejny dzień rozpocznie się od koncertu "#iDANCE". Ma to być też święto polskiej muzyki, a podczas "#TOP OF THE TOP CHALLENGE" artyści, którzy w ubiegłym roku wydali premierowe utwory, powalczą o Bursztynowego Słowika. Piosenki zaprezentują m.in: Agnieszka Chylińska, Ewa Farna, Cleo, Feel, Margaret, Natalia Nykiel, Kombi, Blue Café, Nocny Kochanek, Storo.

Trzeci dzień TOP OF THE TOP Sopot Festival 2022 należy do stacji TVN, która jest organizatorem koncertu. Podczas "#ZAWSZE RAZEM", które ma być podziękowaniem dla widzów z okazji 25-lecia stacji mają wystąpić: Kayah, Agnieszka Chylińska, Grzegorz Markowski, Patrycja Markowska, Ewa Bem, Lady Pank, Andrzej Piaseczny, Kuba Badach, Michał Szpak, Natalia Przybysz, Organek, Igo, Pectus, Grubson, Bovska, Gooral, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny.

Z tej okazji zaprezentowane zostaną znane utwory, ale w nowych aranżacjach i z towarzyszeniem orkiestry. Będzie on podzielony na dwie części: "Jestem sobą" i "To jest Wasz czas".

Na koniec dopełni się niepisana tradycja festiwali - 19 sierpnia 2022 roku odbędzie się "noc kabaretowa". Na koncercie "COMEDY FEST", który ma być podsumowaniem humoru ostatniego ćwierćwiecza, mają pojawić się komicy i osobowości znane głównie z anteny TVN, m.in. Tomasz Sianecki, Artur Andrus, Krzysztof Daukszewicz, Henryk Sawka, Tomasz Jachimek i Szymon Jachimek, Michał Kempa, Marcin Daniec, Jerzy Kryszak, Andrzej Grabowski, Zbigniew Zamachowski, Katarzyna Pakosińska, Katarzyna Kwiatkowska, Robert Motyka, Tomek Kołecki, Wojtek Fiedorczuk, Grupa MoCarta.

TOP OF THE TOP Sopot Festival 2022: gdzie oglądać?

Podobnie jak w poprzednich latach, każdy z koncertów będzie emitowany w stacji TVN. W przeszłości codziennie występy zaczynały się około godziny 20, prawdopodobnie w tym roku będzie tak samo.