Wydany w lipcu 2021 r. album "Monsters" tak jak trzy poprzednie trafiła do Top 10 brytyjskiej listy przebojów.

Do promocji tego wydawnictwa Tom Odell wybrał piosenki "Numb", "Monster V.1", "Monster V.2", "Money" i "Lose You Again".

- Piosenki na ten album zacząłem pisać w momencie, w którym moje zaburzenia lękowe były tak silne, że nie pozwalały mi na nic innego. To dlatego jedynym wyjściem z sytuacji było pisanie o moich najgłębszych uczuciach. Próbowałem zrozumieć, dlaczego codziennie doświadczam ataków paniki. W pewnym momencie pomyślałem: "Pie***yć to wszystko, od dzisiaj będę pisał o tym, co się do nich przyczynia". To dlatego album nosi tytuł "Monsters". Znajdują się na nim piosenki o pieniądzach, narcyzmie, który w dzisiejszych czasach jest bardzo powszechny, o social mediach, prawicowych tyranach, którzy w czasie tworzenia tej płyty całkiem zdominowali wszelkie wiadomości, o strzelaninach w szkołach... Podsumowując, to utwory o tym, co według mnie miało ogromny wpływ na moje samopoczucie - mówił Brytyjczyk w rozmowie z Interią.



Clip Tom Odell lose you again

Tom Odell - koncert w Polsce

31-letni Brytyjczyk 25 czerwca wystąpi na Letniej Scenie Progresji w Warszawie. Bilety trafią do sprzedaży ogólnej 28 stycznia o godzinie 10:00.

Clip Tom Odell numb