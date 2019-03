The Smashing Pumpkins kolejną gwiazdą Open'er Festival

Rockowy zespół The Smashing Pumpkins wystąpi na Open'er Festival 2019 w Gdyni (3-6 lipca).

Grupa The Smashing Pumpkins zagra na Open'er Festival /Tim Mosenfelder /Getty Images

Amerykańska legenda alternatywnego rocka lat 90. - grupa The Smashing Pumpkins będzie jednym z headlinerów tegorocznego Open'er Festival w Gdyni.



The Smashing Pumpkins zadebiutowali w 1991 roku albem "Gish", jednak największy komercyjny sukces przyszedł później, wraz z płytami "Siamese Dream" i "Mellon Collie and the Infinite Sadness". Zespół przetrwał do 2001 roku, kiedy skłóceni muzycy zdecydowali się zakończyć swoją działalność. W 2018 roku grupa wznowiła działalność w niemal oryginalnym składzie. Muzycy wydali nowy album, który będą promować także w naszym kraju.

Oprócz The Smashing Pumpkins w Gdyni pojawi się także Perry Farrell (wokalista znany z m.in. Jane's Addiction i Porno For Pyros) z projektem Kind Heaven Orchestra oraz popowa alternatywa, grupa Jungle.



Pierwszymi ogłoszonymi gwiazdami Festiwalu byli: Travis Scott, The 1975 oraz Greta Van Fleet. Ponadto w Gdyni pojawią się giganci muzyki tanecznej, hip hop z różnych zakątków USA, brytyjskie odkrycie soulu, objawienie współczesnego jazzu, jedna z największych gwiazd reggaetonu na świecie, rockowi buntownicy i zjawiskowa artystka new flamenco - Swedish House Mafia, G-Eazy, Jorja Smith, Kamasi Washington, Rosalía, J Balvin, IDLES i Flatbush Zombies, a także Robyn, Diplo, Anna Calvi i Kodaline.

Festiwal odbędzie się już tego lata na terenie lotniska Gdynia-Kosakowo w dniach 3-6 lipca 2019 roku.



