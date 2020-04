Taylor Swift odwołuje wszystkie koncerty w 2020 r. przez koronawirusa. Co dalej z Open'er Festival?

Z powodu panującej na świecie pandemii koronawirusa wszystkie tegoroczne występy odwołała Taylor Swift. Amerykańska wokalistka miała być jedną z głównych gwiazd tegorocznej edycji Open'er Festivalu w Gdyni.

Taylor Swift odwołała wszystkie koncerty w 2020 r. /David M. Benett/Dave Benett /Getty Images

"Jestem ogromnie smutna, że nie będę mogła się z wami zobaczyć na koncertach w tym roku, ale wiem, że to jest słuszna decyzja. Proszę, proszę - bądźcie zdrowi i bezpieczni. Zobaczę się z wami na scenie tak szybko, jak to będzie możliwe, ale teraz najważniejsze jest stosowanie się do zasad kwarantanny, dla dobra nas wszystkich" - ogłosiła Taylor Swift na Facebooku.

Amerykańska gwiazda już wcześniej zaangażowała się w akcję finansowego wsparcia dla swoich fanów, którzy wskutek pandemii koronawirusa popadli w problemy.

Dodajmy, że Taylor w tym roku po raz pierwszy miała wystąpić w Polsce jako jedna z głównych gwiazd Open'er Festivalu w Gdyni.

Impreza według planów ma się odbyć w dniach 1-5 lipca, a na liście headlinerów są jeszcze The Cure, Kendrick Lamar, ASAP Rocky i twenty one pilots.

Organizatorzy Open'era wraz z twórcami innych europejskich festiwali pod koniec marca wydali oświadczenie, że będą tego lata organizować festiwale. Od tej pory nie pojawił się żaden nowy komunikat, co dalej z tegoroczną edycją.



Na całym świecie potwierdzono ponad 2,580 mln przypadków zakażenia koronawirusem, a ponad 178 tys. osób zmarło.

Najgorsza sytuacja jest obecnie w Stanach Zjednoczonych (ponad 825 tys. przypadków, ponad 45 tys. zgonów), Hiszpanii, Włoszech, Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii, gdzie liczba zakażonych gwałtownie rośnie. Pandemia wyhamowała za to w Chinach, gdzie pierwsze przypadki pojawiły się pod koniec 2019 r.

W Polsce koronawirusa potwierdzono u ponad 10 tys. osób, zmarły w sumie 404 osoby.

Jak chronić siebie i innych przed zachorowaniem? Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość (1-1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Jeśli możesz - zostań w domu.