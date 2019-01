Tarja Turunen gwiazdą festiwalu 3-Majówka [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Jedną z gwiazd festiwalu 3-Majówka we Wrocławiu będzie Tarja Turunen, była wokalistka fińskiej grupy Nightwish.

Tarja Turunen powraca do Polski /Giuseppe Maffia/NurPhoto /Getty Images

Tarja Turunen solowo już kilkukrotnie gościła w Polsce. Wokalistka znana jest przede wszystkim ze współpracy z zespołem Nightwish, z którym nagrała pięć albumów, które sprzedały się na całym świecie w liczbie ponad miliona egzemplarzy i wielokrotnie pokryły się platyną.

Reklama

Solowy dorobek Tarji to cztery albumy (ostatni to "Shadow Self" z 2016 roku), a także kilka EP-ek, płyt koncertowych, DVD, wydawnictwo z muzyką klasyczną, płyty nagrane z okazji świąt Bożego Narodzenia, czy gościnne występy w piosenkach Scorpions i Within Temptation.

Wokalistka dzieli czas między Argentynę, skąd pochodzi jej mąż, Hiszpanię, w której mieszka i Finlandię. Śpiewa sopranem, a głos kształciła w Akademii Sibeliusa oraz w Hochschule für Musik w Karlsruhe. Tarja była też trenerką w kilku edycjach fińskiej edycji talent show "The Voice".



Tarja wystąpi 3 maja na Pergoli w kompleksie wrocławskiej Hali Stulecia.

3-Majówka co roku gromadzi gwiazdy z Polski i zagranicy. W tym roku poza Tarją Turunen zaprezentują się także m.in. Slade, Kult, Nocny Kochanek, Pidżama Porno, IRA, happysad, Łąki Łan, Decapitated, Krzysztof Zalewski, Organek, O.S.T.R., Pablopavo i Ludziki, Mela Koteluk, Ania Dąbrowska, The Dumplings, Mery Spolsky oraz projekt Albo Inaczej.

Ceny biletów:

karnet 3-dniowy - 270 zł

karnet 2-dniowy - 210 zł

bilet na 1 maja - 150 zł.



Clip Tarja Turunen An Empty Dream